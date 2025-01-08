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جون سينا يعلن اعتزاله مصارعة المحترفين ويكشف عن فرصة أخيرة يسعى لتحقيقها

جون سينا، فيتو
جون سينا، فيتو

بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والتحديات على حلبة WWE، جاء ظهور جون سينا John Cena في عرض Raw ليعلن رسميًّا بداية جولة اعتزاله، وهو الحدث الذي صادف ظهوره الأول على منصة نتفليكس Netflix يوم الإثنين 6 يناير.  

وفي أجواء حماسية بمدينة لوس أنجلوس، حيث انطلقت مسيرته قبل سنوات، توجه سينا بكلمات شكر لجماهيره الذين رافقوه طوال رحلته. وبينما كان في الحلبة، أشار إلى قائمة من المنافسين الذين يرغب الجمهور في مشاهدته يتصارع معهم في الفترة القادمة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل ألمح أيضًا إلى إمكانية فوزه بلقب العالم للمرة الـ17 من خلال المشاركة في حدث Royal Rumble الشهير.

ولكن، وكعادته، أراد جون سينا أن يكون صريحًا مع جماهيره حول ما يمكن توقعه خلال الفترة المقبلة. وفي تصريحاته للصحافة بعد العرض، قال: "مع كل التكهنات عن من سيكون خصمي القادم، أردت فقط أن أوضح للجميع أنني ممتن لهذه الفرصة فقط".

 

خطط جون سينا طموحة ولكن بتوقعات واقعية

كشف سينا أنه سيظل متواجدًا في أحداث WWE على مدار 36 يومًا، دون أن يؤكد عدد المباريات التي سيخوضها خلال تلك الفترة. ورغم أن الوقت قد لا يكون كافيًا لتحقيق طموحاته الكبيرة، أشار إلى أن حدث Royal Rumble قد يكون بوابة لتحقيق حلمه الأخير بالفوز بلقب العالم.

وأضاف سينا بحماس كبير أثناء حديثه: "لا يوجد نجم آخر في الرامبل يمكنه القول إنه آخر مشاركاته، لكن بالنسبة لي، هذا الأمر مضمون. عندما تعرف أن هذه هي فرصتك الأخيرة، ستتخذ الأمور بنظرة مختلفة. أتمنى أن يمنحني هذا الشعور القوة والطاقة للفوز والحصول على تذكرة إلى WrestleMania".

 

تحدي العمر والسعي وراء تحقيق الحلم الأخير

مع تطلعات عشاق المصارعة لرؤية سينا يحقق اللقب العالمي للمرة السابعة عشرة، يدرك النجم المخضرم التحديات التي قد تواجهه، خاصة مع تقدمه في العمر. فجون سينا، الذي يتعادل حاليًا مع الأسطورة ريك فلير بعدد الألقاب العالمية بـ16 لقبًا، يبقى واقعيًا بشأن فرصه في تحقيق المزيد.

وعن ذلك، قال سينا بصراحة: "لا أعرف كيف سيكون أدائي في سن 48. أستطيع أن أخبركم كيف كان أدائي في سن 27، وحتى 35 أو 40. سأبذل قصارى جهدي، ولكن علينا أن نرى كيف ستسير الأمور".

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جون سينا عرض Raw منصة نتفليكس Netflix لوس انجلوس

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