أخبار مصر

3 معلومات عن محطة محولات الزقازيق الجديدة أول افتتاحات 2026

محطة محولات الزقازيق
محطة محولات الزقازيق الجديدة
نشر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية العديد من المعلومات عن محطة محولات الزقازيق الجديدة، والتى تعد أحدث المشروعات التى تم افتتاحها بالعام الجديد 2026.

 الشبكة القومية الكهربائية لمحطة محولات الزقازيق

 وجاء أبرز تلك المعلومات كالتالي:

- تم وضع الجهد، وإطلاق التيار الكهربائي، والربط على الشبكة القومية الكهربائية لمحطة محولات الزقازيق والتي تعمل بجهد ٥٠٠ سعة ١٥٠٠ ميجافولت أمبير و٦٦/٢٢٠ سعة ٥٢٥ ميجافولت أمبير و١١/٦٦ سعة ٢٠٠ ميجافولت أمبير.

تحديث وتقوية الشبكة الموحدة لاستيعاب الزيادة في الأحمال والقدرات التوليدية الجديدة

- تم تنفيذ المحطة في إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة التي يجرى تنفيذها في جميع المحافظات، وفى ضوء برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لدعم وتطوير وتحديث وتقوية الشبكة الموحدة لاستيعاب الزيادة في الأحمال والقدرات التوليدية الجديدة، وتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لكافة الاستخدامات، وتحسين جودة التغذية، والتنسيق الدائم والمستمر بين قطاعات النقل والإنتاج والتوزيع، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتعزيز عمل المنظومة الكهربائية، استعدادًا لفصل الصيف.

تغذي المحطة الجديدة محطات الزقازيق القديمة

- تغذي المحطة الجديدة محطات الزقازيق القديمة، وبهتيم، ومنيا القمح، ومشتول السوق، وكفر شكر، وههيا، وهرية، وتعد المحطة ضمن خطة الاستعداد لضبط جهود الشبكة والحفاظ على استمرارية التغذية واستقرار التيار الكهربائي خصوصًا في فصل الصيف.

الجريدة الرسمية