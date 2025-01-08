الأربعاء 08 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بعد مقتل 3 جنود، كم تبلغ خسائر جيش الاحتلال في غزة؟

جيش الإحتلال، فيتو
جيش الإحتلال، فيتو

قتل جندي إسرائيلي أثناء المعارك في غزة، الثلاثاء، عقب مقتل جنديين آخرين، الإثنين، حسبما أعلن جيش الاحتلال.

والجندي القتيل الثلاثاء رقيب أول، بينما قتل الإثنين نقيب ورائد في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وحسب إحصاءات إسرائيلية، يرتفع بذلك عدد القتلى بين الجنود منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة إلى 398.

وحتى الآن تتعثر كل المحاولات الهادفة إلى التوصل لاتفاق يوقف حرب غزة، وتتبادل إسرائيل وحركة حماس الاتهامات بشأن المسؤولية عن عرقلة المفاوضات

ومساء الثلاثاء استشهد 25 فلسطينيًّا من بينهم 7 أطفال، في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على خان يونس وجباليا البلد، وفق وكالة الأنباء والمعلومات الفسلطينية (وفا).

وذكرت الوكالة أن حصيلة الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ارتفعت إلى 45885 شهيدا وأكثر من 109 آلاف جريح.

وتعد هذه الحصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم، وفق "وفا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خان يونس جباليا حركة حماس غزة الهجوم البري

مواد متعلقة

إرهاق واستنزاف، جنرالات في جيش الاحتلال يطالبون بوقف القتال في غزة

استشهاد 38 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم

طارق فهمي يكشف خطة جنرالات جيش الاحتلال في قطاع غزة

الاحتلال يعلن مقتل قائد سرية في غزة
ads

الأكثر قراءة

إهانة وطرد من الشقة وخلع، مروة صبري تكشف تفاصيل مأساوية في طلاق رنا سماحة (فيديو)

أقسم بالله ما قصدي، أول تعليق من إمام عاشور بعد احتفاله بـ"البالونة البيضاء"

تعرض الإعلامي محمد سعيد محفوظ لحادث سير مروع، وشقيقته: ادعو له

حتشبسوت تبوح بأسرارها، اليوم الإعلان عن كشف أثري ضخم بالبر الغربي في الأقصر

حقيقة هجوم منى فاروق على إمام عاشور بعد احتفاله بالبالونة البيضاء

حياتكم في خطر، السلطات الأمريكية تطالب نجوم هوليوود بمغادرة أرقى أحياء كاليفورنيا فورا (فيديو)

كله بالذكاء الاصطناعي، الشرطة الأمريكية تكشف مفاجأة عن مفجر سيارة تسلا أمام فندق ترامب

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الكاكا تسجل 35 جنيها والكانتلوب يبدأ من 9 جنيهات

منوعات

المزيد

حياتكم في خطر، السلطات الأمريكية تطالب نجوم هوليوود بمغادرة أرقى أحياء كاليفورنيا فورا (فيديو)

خطر على المجتمع، كاتب سيرة إيلون ماسك يرجح إصابة الملياردير الأمريكي بالجنون

إطلاق 95 كائنا مهددا بالانقراض في محمية ملكية بالسعودية (صور)

دراسة تكشف زيادة تعرض القطط والكلاب الأليفة لـ الكوكايين

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 7- 1- 2025 في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن كأس آسيا بالسعودية 2027 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 8 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 8 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية