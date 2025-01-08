بعد مقتل 3 جنود، كم تبلغ خسائر جيش الاحتلال في غزة؟

قتل جندي إسرائيلي أثناء المعارك في غزة، الثلاثاء، عقب مقتل جنديين آخرين، الإثنين، حسبما أعلن جيش الاحتلال.

والجندي القتيل الثلاثاء رقيب أول، بينما قتل الإثنين نقيب ورائد في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وحسب إحصاءات إسرائيلية، يرتفع بذلك عدد القتلى بين الجنود منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة إلى 398.

وحتى الآن تتعثر كل المحاولات الهادفة إلى التوصل لاتفاق يوقف حرب غزة، وتتبادل إسرائيل وحركة حماس الاتهامات بشأن المسؤولية عن عرقلة المفاوضات

ومساء الثلاثاء استشهد 25 فلسطينيًّا من بينهم 7 أطفال، في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على خان يونس وجباليا البلد، وفق وكالة الأنباء والمعلومات الفسلطينية (وفا).

وذكرت الوكالة أن حصيلة الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ارتفعت إلى 45885 شهيدا وأكثر من 109 آلاف جريح.

وتعد هذه الحصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم، وفق "وفا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.