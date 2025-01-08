الأربعاء 08 يناير 2025
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أخبار مصر

حتشبسوت تبوح بأسرارها، اليوم الإعلان عن كشف أثري ضخم بالبر الغربي في الأقصر

معبد حتشبسوت، فيتو
معبد حتشبسوت، فيتو

تعلن البعثة المصرية المشتركة مع المجلس الأعلى للآثار برئاسة عالم الآثار المصرية الدكتور زاهى حواس،  اليوم الأربعاء، عددًا من الاكتشافات الأثرية الجديدة في البر الغربي بمحافظة الأقصر.

 

إعلان كشف أثري جديد بمحافظة الأقصر

وقالت مصادر بوزارة السياحة والآثار، إن الكشف الأثري الذي سيتم إعلانه يتعلق بالدولة الحديثة للمصري القديم وبه مجموعة من التوابيت والتماثيل الهامة ويقع بجوار معبد حتشبسوت بجوار جبانة الخوخة الأثرية.

ماكينات خدمة ذاتية لإصدار تذاكر زيارة المتاحف والمواقع الأثرية 

وكانت وزارة السياحة والآثار، أعلنت تشغيل ماكينات خدمة ذاتية لإصدار تذاكر زيارة المتاحف والمواقع الأثرية في كل من وادي الملوك بالبر الغربي بالأقصر ومنطقة أهرامات الجيزة الأثرية والمتحف المصري بالتحرير ومعبد الكرنك، بالإضافة إلى تشغيل ماكينات خدمة ذاتية في المسلة الناقصة لبيع تذاكر زيارة كافة المتاحف والأماكن الأثرية بأسوان.

خطة الدفع غير النقدي بالمواقع الأثرية

وأوضحت الوزارة أن الدفع غير النقدي في المتاحف والمواقع الأثرية المطبق بها نظام المدفوعات الرقمية غير النقدية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر وصل إلى 99.54% مقابل الدفع النقدي 0.46%.

كما أعلنت الوزارة تطبيق منظومة الحجز الإلكتروني للتذاكر والبوابات الرقمية 107 مواقع أثرية ومتحف بمختلف أنحاء الجمهورية موزعة على محافظات القاهرة والجيزة والإسماعيلية، والإسكندرية وبني سويف والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر وجنوب سيناء.

 

مشروع نظام المعلومات المركزي لوزارة السياحة والآثار

كما أعلنت الوزارة عن إطلاق مشروع نظام المعلومات المركزي لوزارة السياحة والآثار لمشروع توثيق البيانات والتدريب وتقييم الاحتياجات والممول من منحة تنفيذ اتفاقية الممتلكات الثقافية من الحكومة الأمريكية، وسيتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع مركز البحوث الأمريكي بمصر.

وأوضحت الوزارة، أنه تم إطلاق مشروع Project Revival لإحياء التاريخ المصري القديم بتجربة تفاعلية عبر تقنية الواقع المعزز على تطبيق انستغرام، والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار وشركة ميتا العالمية في كل من المتحف المصري بالتحرير والمتحف القومي للحضارة المصرية.

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