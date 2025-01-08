أقسم بالله ما قصدي، أول تعليق من إمام عاشور بعد احتفاله بـ"البالونة البيضاء"

خرج إمام عاشور، نجم النادي الأهلي، عن صمته بعد الهجوم الشرس الذي تعرض له خلال احتفاله المثير للجدل في لقاء سموحة.

ونجح إمام عاشور في تسجيل أول أهدافه في الدوري هذا الموسم، لكنه احتفل بطريقة مثيرة للجدل بعدما نفخ بالونة بيضاء ودهسها.

وشن أيمن يونس نجم الزمالك الأسبق هجومًا حادًّا على اللاعب بسبب احتفاله، مطالبًا بمعاقبته من جانب لجنة المسابقات برابطة الأندية لأن الاحتفال غير لائق.

وكشف الإعلامي محمد شبانة، كواليس مكالمته مع إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بسبب احتفاله بالبالونة البيضاء في مباراة سموحة.

احتفال إمام عاشور المثير للجدل

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة “etc”: ”أرى أن احتفال إمام عاشور، عادي، والبعض قال إنها بيضاء ويقصد الزمالك، طيب لو كانت زرقاء يبقى يقصد إنبي، ولو أورونج يبقي يقصد الإسماعيلي”.



وتابع: ”الجميع فسر الاحتفال حسب أهوائه، وكأنهم اخترعوا أجهزة لقراءة الضمائر، وفي رأي نجيب إمام عاشور ونعمله اختبار (البشعة)”.



وأكمل: ”تواصلت مع إمام عاشور، وقال لي أقسم بالله أن لم يشغله لون البالونة وأنه ترك الزمالك منذ فترة وما هو السبب من أجل أن يفعل هذا، وماذا حدث من الزمالك من أجل أن يفعل هذا في الوقت الحالي”.



وأردف: ”إمام أكد أن الاحتفال خاص ببنته، وهو قال لها أنه في حالة تسجيل هدف، سيحتفل بالبالونة ويفرقعها في المباراة، وقال لي أنا قاعد باكل رز بلبن حاليًّا هل جمهور الأهلي هيزعل”.



وأتم شبانة: ”إمام عاشور، نفي أن يكون الأمر له علاقة بالزمالك، وأكد أنه لو علم أنه هذا سيحدث لما فعله في المباراة”.

وأوضح أن إمام عاشور أكد أنه لا يوجد ما يدعو لتوجيه أي رسائل لجماهير الزمالك فريقه الأسبق لأنه يلعب في الأهلي، منذ عامين تقريبًا، ولم يفكر في أي استفزازات للمنافسين.

وأثار إمام عاشور لاعب النادي الأهلي حالة من الجدل، بعد تسجيل هدف الأحمر الثاني في مرمى سموحة، واحتفاله بـ"بالونة بيضاء" قبل أن يقوم بدهسها داخل الملعب.

وانتقد البعض احتفال إمام عاشور حيث اعتبروه استفزازًا لناديه الأسبق نادي الزمالك وجماهيره خاصة أنه تعمد الاحتفال ببالونة لونها أبيض.

فيما ربط البعض الآخر الاحتفال باحتفال العديد من النجوم حول العالم، وأبرزهم علي البليهي لاعب الهلال والمنتخب السعودي الذي كرر ذلك الاحتفال في أكثر من مناسبة.

سجل إمام عاشور هذا الموسم هدفين وصنع 3 أهداف، كما أحرز أول أهدافه بالدوري هذا الموسم.

وقال أيمن يونس لاعب نادي الزمالك السابق عبر قناة أون تايم سبورتس: احتفال إمام عاشور بالبالونة البيضاء غير مقبول، كيف يفكر بهذا الشكل، وكيف (يلاعب السوشيال ميديا)، وما فعله خارج عن إطار النادي الأهلي، وما حدث تصرفات غير مقبولة من إمام عاشور ولا بد أن يُراجع تصرفاته، ولجنة المسابقات بالتأكيد سيكون لها قرار، ولا بد من المحافظة على العلاقات ونركز في الملعب ولا يكون اهتمامك (السوشيال ميديا).

من جهته انتقد أيضا أسامة حسني لاعب الأهلي السابق تصرف إمام عاشور عبر قناة النادي الأهلي وقال: اللي قدامنا ده احتفال امام عاشور بعد إحرازه هدف التقدم التاني للنادي الأهلي ومثل هذه الإحتفالات انا مبحبهاش، إمام عاشور لعيب كبير والنهارده هو رجل المباراة.

وأكمل: نصيحتي لإمام عاشور دايمًا ركز في الملعب عايز ترد علي أي حد بينتقدك أي حد بيرد عليك متشغلش بالك خارج الملعب دايمًا ركز في الملعب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.