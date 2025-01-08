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اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط بدعم من انخفاض إمدادات "أوبك" وبيانات الوظائف الأمريكية

أسعار النفط، فيتو
أسعار النفط، فيتو

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة “أوبك”، في حين أشارت بيانات تظهر زيادة غير متوقعة في فرص العمل في الولايات المتحدة إلى توسع النشاط الاقتصادي والنمو اللاحق في الطلب على النفط.

صعد خام برنت 32 سنتا أو 0.42 في المئة إلى 77.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 01.35 بتوقيت جرينتش.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتا أو 0.57 في المئة إلى 74.67 دولار.

وأظهر مسح أجرته رويترز أن إنتاج “أوبك” النفطي انخفض في ديسمبر بعد زيادة لشهرين. وبددت أعمال صيانة الحقول في الإمارات زيادة إنتاج نيجيريا ودول أخرى في المجموعة.

وفي روسيا، بلغ متوسط إنتاج النفط 8.971 مليون برميل يوميا في ديسمبر، وهو أقل من هدف موسكو، حسبما ذكرت بلومبرج.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أظهر مسح فرص العمل ودوران العمالة أن فرص العمل في الولايات المتحدة ارتفعت في نوفمبر فيما انخفض عدد حالات التسريح وكان العمال مترددين في الاستقالة. 

وترتفع أسعار النفط مع النمو الاقتصادي، وقالت “كابيتال إيكونوميكس” في مذكرة للعملاء “تظهر بيانات مسح فرص العمل ودوران العمالة لشهر نوفمبر، عند إقرانها بتقارير التوظيف الأخيرة، عودة سوق العمل إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا”.

وفي الولايات المتحدة أيضا، ذكرت مصادر بالسوق أمس الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام انخفضت الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات الوقود، وذلك استشهادًا ببيانات معهد البترول الأمريكي.

وفي المستقبل، يتوقع المحللون أن تنخفض أسعار النفط في المتوسط هذا العام مقارنة بعام 2024 بسبب زيادات الإنتاج من دول غير أعضاء في «أوبك».

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