الأربعاء 08 يناير 2025
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خارج الحدود

كله بالذكاء الاصطناعي، الشرطة الأمريكية تكشف مفاجأة عن مفجر سيارة تسلا أمام فندق ترامب

مفجر سيارة تسلا أمام
مفجر سيارة تسلا أمام فندق ترامب، فيتو

أعلنت شرطة لاس فيجاس، أمس الثلاثاء، أن الجندي الذي فجر شاحنة "تسلا سايبرتراك" خارج فندق ترامب في لاس فيجاس استخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي بما في ذلك "تشات جي بي تي" للتخطيط للهجوم.


وتأتي هذه التحديثات، أمس الثلاثاء، بعد ما يقرب من أسبوع من إطلاق الجندي الأمريكي الذي فجر شاحنة "سايبرتراك" ماثيو ليفلسبرجر البالغ من العمر 37 عامًا النار على نفسه مباشرة قبل انفجار الشاحنة.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" في وقت سابق بأن ليفلسبرجر عانى بعد عودته من مهمة في أفغانستان من إرهاق نفسي شديد واعتبر حياته "جحيمًا".

وذكرت الوكالة نقلًا عن صديقة سابقة للجندي كانت تعمل كممرضة في الجيش وتدعى أليشيا أريت، أن ماثيو ليفلسبرجر "اعترف لها في الفترة التي كان يواعدها فيها بأنه كان يشعر بآلام وبإرهاق شديدين"، مشيرة إلى أنها كانت أعراضًا رئيسية لإصابة دماغية مرضية تعرض لها.

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