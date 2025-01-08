حياتكم في خطر، السلطات الأمريكية تطالب نجوم هوليوود بمغادرة أرقى أحياء كاليفورنيا فورا (فيديو)

حذرت السلطات الأمريكية السكان في أحد أرقى أحياء كاليفورنيا من أن حياتهم معرضة للخطر بشكل مباشر مع انتشار حريق الغابات بسرعة في لوس أنجلوس.



وقد اجتاح الحريق المروع منطقة باسيفيك باليساديس، موطن الفنانين كريس برات ومايلز تيلر وغيرهما من نجوم هوليوود.

وتم وضع إشعارات الإخلاء على طول المنطقة الساحلية الثرية، مع تحذير مرعب من السلطات جاء فيه: "تهديد مباشر للحياة. هذا أمر قانوني بالمغادرة الآن. المنطقة مغلقة قانونيا أمام الوصول العام".

في حين أن أوامر الإخلاء أشعلت الفوضى على الطرق، مع تفاقم الازدحام المروري حيث اختار السكان المذعورون التخلي عن سياراتهم والفرار سيرًا على الأقدام.

Fast-spreading LA wildfire engulfs homes as residents rush to evacuate https://t.co/v3as0h68n7 — vid vid (@vidvid1726465) January 8, 2025

واستخدمت السلطات الجرافات لفتح الشوارع من السيارات المتروكة وإفساح الطريق أمام المستجيبين الأوائل للوصول إلى التلال، حيث يشتعل الحريق.

وقال رجل الإطفاء ديفيد أورتيز: "لا تقفوا في طريق هذا الحريق. هذا هو أسوأ سيناريو ممكن لإشعال النار".

Pacific Palisades resident shares horrifying videos of CA wildfire https://t.co/DGT5JTNljz — vid vid (@vidvid1726465) January 8, 2025

وجرى تداول مقاطع فيديو للحرائق التي لم تتم السيطرة عليها، وشوهد بعض الأشخاص وهم يخلون المنطقة بسرعة مع استمرار اتساع رقعة الحريق.

كما اضطرت فرق قناة "KTLA" إلى إخلاء المنطقة أثناء التغطية، وورد أن محطة إطفاء باليساديس تحترق هي نفسها.

وأوقفت شركة "Southern California Edison (SCE)" التيار الكهربائي عن كوثبرت وجالاهاد وأجزاء من ماليبو يوم الثلاثاء بسبب "أجواء حريق خطير"، وفقا للتحذير.

These are Paradise California conditions in the Palisades. We were in a neighborhood as it went up in flames. Mass panic in the streets, and the worst of the wind will hit the Palisades Fire tonight pic.twitter.com/NY4joNow4I — Jonathan Vigliotti 🐋 (@JonVigliotti) January 7, 2025

وتوقعت الشركة انقطاع التيار الكهربائي لمدة ثماني ساعات على الأقل وقد يستغرق الأمر وقتا أطول إذا احتاجت الطواقم إلى ضوء النهار لفحص خطوط الكهرباء والمعدات بشكل واضح.

ووفقًا لموقع "poweroutage.us"، فإن حوالي 26000 من سكان كاليفورنيا هم بدون كهرباء.

وتم الإبلاغ عن حريق الغابات الذي تبلغ مساحته 200 فدان لأول مرة حوالي الساعة 10:30 صباحا يوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي) ووصفت السلطات النيران بأنها "شعلة لحام".

وأشار نجم سلسلة أفلام "أكاديمية الشرطة" ستيف جوتنبرج إلى أن الحريق قريب من منزله وأن الناس يتخلون عن سياراتهم ويجعلون من الصعب على شاحنة الإطفاء الوصول إلى الطريق.

These are Paradise California conditions in the Palisades. We were in a neighborhood as it went up in flames. Mass panic in the streets, and the worst of the wind will hit the Palisades Fire tonight pic.twitter.com/NY4joNow4I — Jonathan Vigliotti 🐋 (@JonVigliotti) January 7, 2025

وحث جوتنبرج جيرانه على ترك مفاتيحهم في سياراتهم إذا كانوا يتركون سيارتهم خلفهم "حتى يتمكن الرجال مثلي من تحريك سيارتك".

وأضاف لقناة KTLA: "نحن بحاجة ماسة إلى أصحاب السيارات لنقل سياراتهم. لذا إذا تركت سيارتك.. اترك المفتاح فيها".

وذكر الممثل أن لديه أصدقاء لا يستطيعون الخروج من منازلهم بسبب المركبات المتروكة من قبلهم.

وأفاد رجل الإطفاء أورتيز بأن أكثر من 100 من رجال الإطفاء المجموعات الضاربة يعملون على مكافحة الحريق الهائل.

وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، يتحرك الحريق بسرعة غربا وتصل سرعة الرياح إلى 50 ميلًا في الساعة في مقاطعتي فينتورا ولوس أنجلوس.

وذكرت "نيويورك تايمز" أن العاصفة تشكل مشكلة أخرى لأنها قد تكون "مهددة للحياة" وهي الأكثر ضررا منذ عام 2011.

ولفتت إلى أنه تم إغلاق أجزاء من طريق ساحل المحيط الهادئ أيضا بسبب الحريق، وأن سكان مقاطعة لوس أنجلوس مطالبون بإخلاء المنطقة بطريقة تستخدم فيها فقط طرق محددة.

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