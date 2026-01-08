الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

القاهرة تسجل 25 وأسوان تتجاوز الـ 30، درجات الحرارة اليوم الخميس في محافظات مصر

درجات الحرارة، فيتو
درجات الحرارة، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس والتي ترتفع ارتفاعًا طفيفًا حيث يسود طقس دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

رياح مثيرة للرمال والأتربة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الخميس

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الخميس وتحذر من أمطار غزيرة ورعدية ليلا


الطقس اليوم في الصباح الباكر وليلًا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.


وفي ما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 14  ودرجة الحرارة العظمى 25

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 24

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  12 و درجة الحرارة العظمى 25

بنها: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى  24

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى: 12 ودرجة الحرارة العظمى 23

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 23

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 22  

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 07  و درجة الحرارة العظمى 21

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 04  ودرجة الحرارة العظمى 18

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 25

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 25

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى  26

السويس: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى: 26

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 27

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 28

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 26

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  10 ودرجة الحرارة العظمى 26

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة  الحرارة العظمى 27

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 12  ودرجة الحرارة العظمى:  27

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  11 ودرجة الحرارة العظمى 28

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 30

أسوان: درجة الحرارة  15 ودرجة الحرارة العظمى 31

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس درجات الحرارة اليوم الخميس درجات الحرارة اليوم

مواد متعلقة

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة وشبورة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

طقس الغد، شبورة كثيفة على هذه الطرق

رياح مثيرة للرمال والأتربة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الخميس

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الخميس وتحذر من أمطار غزيرة ورعدية ليلا

الأمواج تصل لـ 5.5 متر، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الملاحة في البحر المتوسط

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الخميس
ads

الأكثر قراءة

تراجع أسعار الذهب بضغط من الدولار وترقب تقرير الوظائف الأمريكي

ليفربول ضيفا ثقيلا على آرسنال في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي

ارتفاع أسعار الزيت اليوم الخميس في الأسواق

القاهرة تسجل 25 وأسوان تتجاوز الـ 30، درجات الحرارة اليوم الخميس في محافظات مصر

سعر الخضار اليوم، الطماطم تسجل 15 جنيها بسوق الجملة وانخفاض 3 أصناف منها الفلفل

سعر الفراخ اليوم الخميس 8 يناير 2026

غلق طريق الإسكندرية الصحراوي من البوابات بسبب شبورة كثيفة تعوق الرؤية

زمن موسى صبري، عبد الناصر يجبره على الكتابة عن "العلاقات الزوجية" والسادات يستعين به في خطبه

خدمات

المزيد

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة وشبورة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

سعر الدولار مقابل الليرة في مصرف سوريا المركزي مساء اليوم الأربعاء

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الأربعاء

سعر الـ100 ين ياباني في البنك الأهلي مساء اليوم الأربعاء 7-1-2026

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 8 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 8 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 8 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية