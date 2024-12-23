أخبار الحوادث اليوم: فيديو يرصد ترويج مخدرات في زهراء مدينة نصر.. سائق ميكروباص يتحرش بفتاة فى الشروق
نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها..
فيديو يرصد ترويج مخدرات في زهراء مدينة نصر، والأمن يضبط 3 متهمين
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام مجموعة من الأشخاص بترويج المواد المخدرة بإحدى المناطق بالقاهرة.
على غرار حبيبة الشماع، ضبط سائق ميكروباص تحرش بفتاة فى الشروق
على غرار واقعة حبيبة الشماع، ألقى رجال المباحث بالقاهرة، القبض على قائد سيارة "ميكروباص" لقيامه بالتحرش بفتاة حال استقلالها السيارة صحبته بمنطقة الشروق.
إحباط محاولة تهريب 3 ملايين قرص كبتاجون بقيمة 4 مليارات جنيه
أحبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، محاولة تشكيل عصابي تهريب 3 ملايين قرص مخدر لعقار الكبتاجون ثمنها 4 مليارات جنيه بأحد الموانئ لإعادة تهريبها عن طريق استخدام سيارة نقل بمقطورة.
الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بسوهاج
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بسوهاج، ووفاة طفل.
مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة محتجز داخل أحد الأقسام بالإسكندرية نتيجة تعرضه للتعذيب
نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة أحد الأشخاص داخل أحد الأقسام بالإسكندرية نتيجة تعرضه للتعذيب.
تأجيل محاكمة 17 متهمًا في قضية رشوة الجمارك الثانية لـ 23 فبراير
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل محاكمة 17 متهما في قضية رشوة الجمارك الثانية، والمتهمين بالاستيلاء على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم لجلسة 23 فبراير المقبل.
تأجيل محاكمة الإخواني يحيى موسى و57 آخرين بتهمة الإنضمام لـ "داعش" والتخطيط لأعمال عدائية
قررت الدائرة الثالثة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل ثالث جلسات محاكمة القيادي الإخواني يحيى موسى و57 عنصرًا إرهابيًّا آخرين، بتهمة الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي والتخطيط لعمليات عدائية لتخريب النظام العام وتهديد السلم والأمن الاجتماعي داخل البلاد، وذلك في القضية رقم 55 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 1235 لسنة 2024 جنايات العمرانية إلى جلسة 27 يناير المقبل.
مصرع أستاذ جامعي في حادث انقلاب سيارة على طريق إسكندرية الصحراوي
شهد محيط مديرية أمن الجيزة حادث انقلاب سيارة ملاكي ما أسفر عن مصرع قائدها، وتبين أنه أستاذ جامعي.
الأمن يكشف حقيقة القبض على سيدة ونجلتها من داخل كمبوند بالهرم
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة القبض على إحدى السيدات وابنتها من داخل منزلهما الكائن بإحدى الكمبوندات بالهرم لوجود خلافات بينها وبين مالك الكمبوند.
ضبط 448 قطعة أثرية بحوزة شخصين في الإسكندرية
نجحت أجهزة وزارة الداخلية ، فى ضبط 448 قطعة أثرية بحوزة شخصين فى الإسكندرية.
موعد إعلان نتيجة كلية الشرطة وطرق إخطار الطلاب بها
نتيجة كلية الشرطة 2025، تصدرت نتيجة كلية الشرطة محرك البحث جوجل على شبكة الإنترنت، وذلك بعد أن انتهت أكاديمية الشرطة من إجراءات كشف الهيئة للطلاب الذين اجتازوا جميع مراحل الاختبار السابقة، وذلك وسط ترقب من الآلاف ممن خضعوا لكشف الهيئة لموعد إعلان نتيجة كلية الشرطة 2025.
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