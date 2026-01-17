السبت 17 يناير 2026
حوادث

لها معلومات جنائية، الأمن يكشف تفاصيل فيديو سرقة سيدة لـ"غسيل" الجيران في المطرية

سيدة تسرق بطاطين
سيدة تسرق بطاطين الجيران في المطرية، فيتو
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام إحدى السيدات بسرقة غسيل وبطاطين من شرفة أحد المساكن بمحافظة القاهرة.

سيدة تسرق بطاطين الجيران فى المطرية..وفيديو يفضحها على المنصات
سيدة تسرق بطاطين الجيران في المطرية، وفيديو يفضحها على المنصات

سيدة تسرق بطاطين الجيران في المطرية، وفيديو يفضحها على المنصات

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، فيما تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، وهي السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها ربة منزل ولها معلومات جنائية، ومقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية.

كشف ملابسات مقطع فيديو متداول حول سرقة بطاطين 

وبمواجهتها، أقرت بارتكاب الواقعة بمقطع الفيديو المتداول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

