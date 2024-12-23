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حوادث

تحرير 132 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية فى مدينة السلام

حملة مرورية
حملة مرورية

وجهت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عدة حملات مرورية استهدفت مدينة السلام بمحافظة القاهرة لضبط كافة المخالفات.

 

حملة فى مدينة السلام تحرر 132 مخالفة مرورية متنوعة 

 وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن (سحب 57 رخصة متنوعة –تحرير 70 مخالفة متنوعة – ضبط 2 مخالفة سير عكس الاتجاه – ضبط 3 دراجات نارية مخالفة سير عكس الاتجاه).

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات لضبط المخالفات المرورية المتنوعة.

وعلى جانب آخر، تابعت أجهزة الأمن، ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن شكوى لأهالى قرية المصيلحة بالمنوفية تضرروا خلالها من الحوادث المرورية بطريق (شبين الكوم – قويسنا)، مُلتمسين تركيب أجهزة "رادار " بالطريق أو إنشاء مطبات صناعية.

 

وبالفحص وبالتنسيق مع الجهات المختصة تم إنشاء "مطبات"بالطريق المُشار إليه فى الاتجاهين بالإضافة إلى وضع علامات إرشادية، كما قامت الأجهزة الأمنية بالمنوفية بتوجيه حملات مرورية على الطريق، أسفرت جهودها عن ضبط (319) مخالفة مرورية.

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الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية محافظة القاهر محافظ محافظة القاهرة مخالفة مرورية

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