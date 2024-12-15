الأحد 15 ديسمبر 2024
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حوادث

في قضية رشوة مصلحة الجمارك، تخفيف عقوبة متهم إلى السجن 5 سنوات

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة الجديدة، بتخفيف عقوبة متهم في قضية رشوة مصلحة الجمارك من السجن 10 سنوات إلى السجن المشدد 5 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الأول وتغريمه 3 ملايين جنيه، و782 ألف جنيه، وعزله من وظيفته، ومصادرة 682 ألف جنيه، والسجن 3 سنوات للمتهم الثاني، وتغريمه 100 ألف وبراءة باقي المتهمين في محاكمة مسئول بمصلحة الجمارك، ومسئول بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و5 آخرين؛ لاتهامهم في قضية رشوة وطالبت النيابة العامة بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين بالقضية.

 

إحالة مدير عام بالجمارك ومدير الكسب غير المشروع بالعدل و5 آخرين للمحاكمة الجنائية

وكانت النيابة العامة قد أحالت مدير عام الإيداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، ومدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و5 آخرين إلى المحاكمة الجنائية.

وجاء في أمر إحالة المتهمين في قضية رشوة الجمارك، أن المتهم الأول «محمد.ر»، في غضون الفترة من بداية مايو 2018، وحتى 17 أكتوبر 2023، بدائرتي محافظتي الشرقية والقاهرة، بصفته مدير عام الشؤون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، وطلب من المتهم الثالث «محمود.م»، مالك شركة للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية، مليون 510 آلاف جنيه على سبيل الرشوة، لاستعمال نفوذه الحقيقي لدى موظفى جمرك ميناء بدر الذهبية لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به.


وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول «محمد ر.»، طلب من المتهم الرابع «صفوت ع.»، مستخلص جمركى بجمرك ميناء العاشر من رمضان، بوساطة المتهمين الخامس «شادي ح.»، والسادس «محمد ج.»، ثلاثمائة وثمانية وثلاثين ألف جنيه على سبيل الرشوة.

وأسند أمر الإحالة للمتهم الأول، أنه قدم رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الثانى «على ع.»، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، بوساطة المتهم السابع «سيد غ.»، مائة ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل الإفشاء عن أسرار عن تحقيقات جرت معه لدى إدارة الكسب غير المشروع.

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