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حوادث

موعد إعلان نتيجة كلية الشرطة وطرق إخطار الطلاب بها

طرق معرفة نتيجة كلية
طرق معرفة نتيجة كلية الشرطة 2025

نتيجة كلية الشرطة 2025، تصدرت  نتيجة كلية الشرطة  محرك البحث جوجل على شبكة الإنترنت، وذلك بعد أن انتهت أكاديمية الشرطة من إجراءات كشف الهيئة للطلاب الذين اجتازوا جميع مراحل الاختبار السابقة، وذلك وسط ترقب من الآلاف ممن خضعوا لكشف الهيئة لموعد إعلان نتيجة كلية الشرطة 2025.

وقال مصدر مطلع فى تصريح خاص  لـ “ فيتو”، إنه من المقرر إعلان نتيجة كلية الشرطة 2025، خلال الأيام المقبلة بعد اعتمادها من قبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

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موعد إعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة 2025

طرق معرفة نتيجة كلية الشرطة 2025 

 أما عن  طرق معرفة نتيجة كلية الشرطة 2025، فقد أوضح المصدر أن معرفة النتيجة  يكون إما من خلال رسالة نصية تصل على رقم هاتف الطالب المسجل فى أوراق تقدمه للكلية تخطره فيها بقبوله،  أو من خلال اتصال هاتفى من المسئولين فى أكاديمية الشرطة على رقم المحمول الخاص بالطالب.

 

موعد إعلان نتيجة كلية الشرطة 2025 

ويترقب الآلاف من المتقدمين الإعلان عن  نتيجة كلية الشرطة لعام الدراسى 2025، ومن المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أجرى زيارة تفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة، حيث كان فى استقبال الرئيس اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من قيادات أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية.

 

السيسي يتابع اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة

 وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي تابع خلال الزيارة اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، وذلك من خلال منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية، واطلع الرئيس على كافة البيانات الخاصة بكل طالب والدرجات التي تحصل عليها أثناء تأدية مراحل الاختبارات المختلفة وصولًا إلى كشف الهيئة، والتي تعكس الشفافية التامة في نتائج الاختبارات.

 

السيسي يوجه بالاستمرار في تطبيق المعايير الموضوعية، بما يضمن انتقاء العناصر الأكثر تميزًا

 ووجه الرئيس السيسي بالاستمرار في تطبيق المعايير الموضوعية، بما يضمن انتقاء العناصر الأكثر تميزًا، ما يسهم في تعزيز جهود الارتقاء بأداء جهاز الشرطة ودوره المحوري في ترسيخ دعائم  الأمن والاستقرار فى البلاد، من خلال إعداد اجيال جديدة من العناصر الشرطية المميزة.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس أجرى حوارًا مع أبنائه من طلبة الأكاديمية، تناول الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية، حيث استمع الرئيس إلى آرائهم.

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