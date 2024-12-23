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حوادث

الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بسوهاج

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

كشفت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بسوهاج، ووفاة طفل.

 

مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بسوهاج 

 

تابعت أجهزة الأمن، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن نشوب مُشاجرة وإطلاق أعيرة نارية عشوائية بين عائلتين بإحدى القرى بسوهاج مما تسبب فى إصابة طفل بطلق نارى ووفاته.

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 وبالفحص تبين تلقي الأجهزة الأمنية بسوهاج بلاغا يفيد بحدوث مشاجرة بدائرة مركز شرطة البلينا بين طرف أول (3 أشخاص)، طرف ثان (شخصين وبصحبتهم "طفل - سن 12") لخلافات الجيرة تبادل خلالها الطرفين التعدى على الآخر بالضرب بالعصى "شوم" والتراشق بالحجارة وإطلاق أعيرة نارية نتج عنها إصابة الطفل المُشار إليه بطلق نارى وتوفى متأثرًا بإصابته.

 

كما تم ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهم (بندقية خرطوش، بندقية آلية وعدد من الطلقات).. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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