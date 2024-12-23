الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بسوهاج

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بسوهاج، ووفاة طفل.

مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بسوهاج

تابعت أجهزة الأمن، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن نشوب مُشاجرة وإطلاق أعيرة نارية عشوائية بين عائلتين بإحدى القرى بسوهاج مما تسبب فى إصابة طفل بطلق نارى ووفاته.





وبالفحص تبين تلقي الأجهزة الأمنية بسوهاج بلاغا يفيد بحدوث مشاجرة بدائرة مركز شرطة البلينا بين طرف أول (3 أشخاص)، طرف ثان (شخصين وبصحبتهم "طفل - سن 12") لخلافات الجيرة تبادل خلالها الطرفين التعدى على الآخر بالضرب بالعصى "شوم" والتراشق بالحجارة وإطلاق أعيرة نارية نتج عنها إصابة الطفل المُشار إليه بطلق نارى وتوفى متأثرًا بإصابته.

كما تم ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهم (بندقية خرطوش، بندقية آلية وعدد من الطلقات).. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.