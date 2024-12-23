مصرع 3 عناصر إجرامية وضبط 2 آخرين عقب تبادل لإطلاق النار بالعياط

لقيت 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعها وضبط عنصرين آخرين من تجار المواد المخدرة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة فى العياط بالجيزة.



وكان قطاع الأمن العام، رصد نشاط بؤرة إجرامية تضم 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة؛ تخصص نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذين أحد الأماكن على ضفاف نهر النيل بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وأسفر التعامل عن مصرع ثلاثة منهم وضبط إثنين آخرين، وعُثر بحوزتهم على (كميات من المواد المخدرة المتنوعة وزنت 46 كيلو جرام "الهيدرو - الآيس - الحشيش - الهيروين" – عدد كبير من الأقراص المخدرة لعقار "الترامادول") بالإضافة إلى (بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى ( 8,250 مليون جنيه تقريبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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