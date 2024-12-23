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حوادث

تأجيل محاكمة الإخواني يحيى موسى و57 آخرين بتهمة الإنضمام لـ "داعش" والتخطيط لأعمال عدائية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت الدائرة الثالثة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل ثالث جلسات محاكمة القيادي الإخواني يحيى موسى و57 عنصرًا إرهابيًّا آخرين، بتهمة الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي والتخطيط لعمليات عدائية لتخريب النظام العام وتهديد السلم والأمن الاجتماعي داخل البلاد، وذلك في القضية رقم 55 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 1235 لسنة 2024 جنايات العمرانية إلى جلسة 27 يناير المقبل.

 

وجاء في أمر إحالة المتهمين أنهم تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام المجتمعي.

 

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم يحيى موسى تولى عضوية مكتب إدارة جماعة الإخوان بالخارج التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على الجيش والشرطة والمنشآت العامة.

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