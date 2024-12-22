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حوادث

موعد إعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة 2025

موعد إعلان نتيجة
موعد إعلان نتيجة كلية الشرطة 2025

نتيجة كلية الشرطة 2025، أوشكت وزارة الداخلية على الانتهاء من إعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة للمتقدمين الالتحاق بصفوف العيون الساهرة.

موعد إعلان نتيجة كلية الشرطة 2025 

ويترقب الآلاف من المتقدمين الإعلان عن  نتيجة كلية الشرطة لعام الدراسى 2025، ومن المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.

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يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أجرى أمس السبت، زيارة تفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة، حيث كان فى استقبال الرئيس اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من قيادات أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية.

السيسي يتابع اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس تابع خلال الزيارة اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، وذلك من خلال منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية، واطلع الرئيس على كافة البيانات الخاصة بكل طالب والدرجات التي تحصل عليها أثناء تأدية مراحل الاختبارات المختلفة وصولًا إلى كشف الهيئة، والتي تعكس الشفافية التامة في نتائج الاختبارات.

السيسي يوجه بالاستمرار في تطبيق المعايير الموضوعية، بما يضمن انتقاء العناصر الأكثر تميزًا

ووجه الرئيس بالاستمرار في تطبيق المعايير الموضوعية، بما يضمن انتقاء العناصر الأكثر تميزًا، ما يسهم في تعزيز جهود الارتقاء بأداء جهاز الشرطة ودوره المحوري في ترسيخ دعائم  الأمن والاستقرار فى البلاد، من خلال إعداد اجيال جديدة من العناصر الشرطية المميزة.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس أجرى حوارًا مع أبنائه من طلبة الأكاديمية، تناول الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية، حيث استمع الرئيس إلى آرائهم.

 

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