مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة محتجز داخل أحد الأقسام بالإسكندرية نتيجة تعرضه للتعذيب

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة أحد الأشخاص داخل أحد الأقسام بالإسكندرية نتيجة تعرضه للتعذيب.

حقيقة وفاة محتجز داخل أحد الأقسام بالإسكندرية

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن المذكور محبوس إحتياطيًّا بقرار من النيابة العامة بأحد أقسام الشرطة بالإسكندرية على ذمة قضية "مخدرات"؛ وبتاريخ 8 الجارى تم نقله لإحدى المستشفيات في ضوء تاريخه المرضي، حيث كان يعاني من صدمة تسممية بالدم نتيجة إلتهاب رئوي حاد وتليف شديد بالكبد".

وأشار المصدر الأمني، إلى أنه بتاريخ 18 الجاري تبلغ من المستشفى بوفاته نتيجة حالته المرضية، وبسؤال شقيقه والنزلاء المتواجدين معه بغرفة الحجز أيدوا ما سبق ولم يتهموا أحد بالتسبب فى وفاته.

وذكر المصدر، أن ذلك يأتى فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من اختلاق للأكاذيب ونشر للشائعات لمحاولة النيل من حالة الأمن والإستقرار الذي تنعم به البلاد.

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