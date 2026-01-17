اليوم، انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين

18 حجم الخط

ينطلق اليوم السبت، الموافق 17 يناير، التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، تحت إشراف قضائي كامل، في إطار حرص نقابة المحامين على ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وضمان سلامة العملية الانتخابية وتمكين المحامين من اختيار ممثليهم بكل حرية.

استعدادات المحامين لانتخابات الفرعيات

وتُجرى الانتخابات وسط استعدادات تنظيمية مكثفة من جانب النقابة العامة والنقابات الفرعية، حيث جرى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتيسير عملية التصويت داخل اللجان، وضمان حسن سير العملية الانتخابية في أجواء من الانضباط والحياد، مع توفير التسهيلات الكاملة للمحامين المشاركين في التصويت.

وتشمل هذه المرحلة انتخابات نقابات “الأقصر وقنا وسوهاج وشمال وجنوب أسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والوادي الجديد والبحر الأحمر، إلى جانب كفر الشيخ والمنوفية وبورسعيد والإسماعيلية ودمياط وشمال وجنوب سيناء، فضلًا عن شمال وجنوب القليوبية”.

وكان الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين، قد عقد اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مجلس النقابة العامة، جرى خلاله بحث آخر الاستعدادات والترتيبات التنظيمية لانطلاق العملية الانتخابية، ومراجعة آليات التنفيذ بما يضمن حسن سير الانتخابات منذ لحظة فتح اللجان وحتى إعلان النتائج.

واستعرض الاجتماع الإجراءات المتخذة لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، مع تأكيد جاهزية اللجان الانتخابية بمختلف المحافظات، وتوفير المناخ الملائم لتمكين المحامين من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

ضوابط العملية الانتخابية

وفي ما يتعلق بالضوابط المنظمة للعملية الانتخابية، شددت النقابة العامة للمحامين على حظر الدعاية الانتخابية بشكل كامل داخل مقار اللجان أو في محيطها، ومنع تواجد المرشحين داخل لجان الاقتراع، حفاظًا على حيادية المكان وضمان حرية الناخب في اختيار من يمثله دون أي تأثير أو ضغوط.

وأكدت الضوابط كذلك منع استخدام أي وسائل غير مشروعة للتأثير على إرادة المحامين، مع التشديد على الالتزام بتعليمات رؤساء اللجان القضائية، باعتبارهم الجهة المنوط بها إدارة العملية الانتخابية داخل اللجان، وضمان تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.

ونصت القواعد على ضرورة التحقق من شخصية كل ناخب قبل الإدلاء بصوته، من خلال كارنيه عضوية النقابة ساري، إلى جانب مستند رسمي لإثبات الشخصية، مع الالتزام بالتصويت السري داخل ستائر مخصصة، وتسليم أوراق الاقتراع الخاصة بكل منصب على حدة، ووضعها في الصناديق المقررة لذلك.

كما نظمت الضوابط حضور وكلاء المرشحين داخل اللجان، بما يسمح لهم بمتابعة إجراءات التصويت والفرز، دون التدخل في سير العملية، مع إثبات أي ملاحظات أو اعتراضات في المحاضر الرسمية، بما يعزز من مبدأ الشفافية ويكفل حقوق جميع الأطراف.

وتبدأ عمليات الفرز عقب غلق باب التصويت مباشرة داخل اللجان الفرعية، بحضور القضاة المشرفين ووكلاء المرشحين، حيث يتم فرز الأصوات علنًا، واستبعاد الأصوات الباطلة وفقًا للقواعد القانونية، وتحرير محاضر رسمية بالنتائج، تمهيدًا لتجميعها على مستوى كل نقابة فرعية ورفعها إلى الجهات المختصة.

وتأتي هذه المرحلة من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين في إطار حرص النقابة العامة على تنظيم عملية انتخابية منضبطة تعكس مكانة مهنة المحاماة، وتؤكد التزام النقابة بتعزيز المشاركة النقابية وترسيخ مبادئ النزاهة والديمقراطية، تمهيدًا لاستكمال باقي مراحل الانتخابات.

