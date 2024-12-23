إحباط محاولة تهريب 3 ملايين قرص كبتاجون بقيمة 4 مليارات جنيه

أحبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، محاولة تشكيل عصابي تهريب 3 ملايين قرص مخدر لعقار الكبتاجون ثمنها 4 مليارات جنيه بأحد الموانئ لإعادة تهريبها عن طريق استخدام سيارة نقل بمقطورة.

وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، تمكن من رصد محاولة تشكيل عصابي شديد الخطورة جلب ثلاثة ملايين قرص مخدر لعقار الكبتاجون لإعادة تهريبها لخارج البلاد عبر أحد الموانئ البحرية لإحدى الدول.

ودلت التحريات على أن التشكيل قام بأخفاء المخدرات داخل ماكينات خراطة بسيارة نقل، وتم ضبط السيارة أثناء دخولها أحد الموانىء لتهريب تلك المواد للخارج، وألقى القبض على 4 من أفراد التشكيل، وجارى البحث عن 2 هاربين بينهم زعيم التشكيل ويحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بعد هروبهما للخارج ويتم التنسيق مع “الإنتربول” الدولى لضبطهما.

وتقدر قيمة المواد المخدرة بـ 4 مليارات جنيه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

جاء ذلك استمرارًا للنجاحات الأمنية في مواجهة التشكيلات العصابية من متجرى المواد المخدرة.

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