مصرع أستاذ جامعي في حادث انقلاب سيارة على طريق إسكندرية الصحراوي

شهد محيط مديرية أمن الجيزة حادث انقلاب سيارة ملاكي ما أسفر عن مصرع قائدها، وتبين أنه أستاذ جامعي.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث أمام المديرية بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي، فانتقلت الخدمات المرورية إلى موقع البلاغ، وتبين بالفحص أن سيارة ملاكي انقلبت إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها في اتجاه الإسكندرية.

وأسفر الحادث عن مصرع "أحمد. ع. ك"، 35 عامًا، مدرس مساعد في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، ورفع آثار الحادث.

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