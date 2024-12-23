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حوادث

على غرار حبيبة الشماع، ضبط سائق ميكروباص تحرش بفتاة فى الشروق

ضبط سائق ميكروباص
ضبط سائق ميكروباص

على غرار واقعة حبيبة الشماع، ألقى رجال المباحث بالقاهرة، القبض على قائد سيارة "ميكروباص" لقيامه بالتحرش بفتاة حال استقلالها السيارة صحبته بمنطقة الشروق.
 

على غرار حبيبة الشماع.. ضبط سائق ميكروباص تحرش بفتاة فى الشروق


تلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة  بلاغا من طالبة (مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم- مقيمة بمحافظة الشرقية)، بتضررها من (قائد سيارة ميكروباص) لقيامه بالتحرش بها حال استقلالها السيارة صحبته، مما دعاها لفتح باب السيارة حال تهدئتها والقفز منها مما نتج عنه إصابتها المنوه عنها، ولاذ قائد السيارة بالفرار. 
 

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وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة القسم) وتبين عدم حمله رخصة قيادة أو تسيير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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التحرش بفتاة الشروق قسم شرطة الشروق مديرية أمن القاهرة حبيبة الشماع

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