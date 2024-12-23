الأمن يكشف حقيقة القبض على سيدة ونجلتها من داخل كمبوند بالهرم

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة القبض على إحدى السيدات وابنتها من داخل منزلهما الكائن بإحدى الكمبوندات بالهرم لوجود خلافات بينها وبين مالك الكمبوند.

وتابعت أجهزة الأمن، ما تم نشره عبر أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى يتضمن ادعاء صاحب الحساب بقيام قوة أمنية من قسم شرطة الأهرام بالجيزة، بالقبض على إحدى السيدات وابنتها من داخل منزلهم الكائن بإحدى الكمبوندات بالهرم لوجود خلافات بينها وبين مالك الكمبوند.

وبالفحص تبين قيام المعنية بالشكوى (صاحبة سنتر " لها معلومات جنائية" – مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذةً من مسكنها وسيارة قيادتها وكرًا لإخفاء ونقل المواد المخدرة.. وبتاريخ 3 ديسمبر الجارى تم ضبطها وبتفتيش مسكنها عُثر بحوزتها على (كمية من المواد المخدرة).

وبسؤال (كريمتها - مقيمة بذات العنوان) أفادت أنه تم القبض على والدتها وتفتيش منزلهما دون التعرض لها أو إلقاء القبض عليها، ونفت ماتضمنته الشكوى فى هذا الشأن.

وبسؤال مالك الكمبوند، أنكر ما نُسب إليه من إدعاءات وقرر بكيديتها لقيامه بعرض شرائه للشقة محل سكنها نظرًا لاستياء قاطنى الكمبوند من سلوكها، وحال رفضها قامت بتحرير محاضر كيدية ضده تم حفظها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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