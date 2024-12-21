أخبار مصر: رسالة من عائلة المخرج عمر زهران لـ مرتضى منصور، بداية الشتاء رسميا، ألمانيا تنكس أعلامها، قفزة لأسعار اللحوم

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

بعد قرار المهن السينمائية، عائلة المخرج عمر زهران توجه رسالة عاجلة إلى مرتضى منصور

وجهت عائلة المخرج عمر زهران، رسالة إلى المستشار مرتضى منصور، بعد إلغاء نقابة المهن السينمائية، تفويضه في الدفاع عن المخرج الكبير وتعيين محامٍ آخر.

صقيع وأمطار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم أول أيام الشتاء رسميا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس اليوم السبت، أول أيام الشتاء رسميًّا، مؤكدة أن اليوم يشهد طقسًا شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع، يصاحبه أمطار على بعض المناطق.

أزالتها أمريكا، هذا ما يظهر عند البحث عن مكافأة الجولاني بموقع "إرهابيين مطلوبين"

من ساعات قليلة من إعلان مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف، من دمشق مساء أمس الجمعة، إلغاء المكافأة المالية المخصصة لمن يدلي بمعلومات تساعد في اعتقال أحمد الشرع قائد "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا، حتى اختفت صورته عن موقع "مكافآت من أجل العدالة".

غرق نفسه بنزين وكان هيولع، لحظة محاولة شاب إنهاء حياته من أعلى برج أمام إستاد المنصورة (صور)

حصلت “فيتو” على أول صور للشاب الذي اعتلى برج مراقبة سجن المنصورة بشارع الجيش في محافظة الدقهلية وسكب على نفسه بنزينًا وهدد بإشعال النيران بنفسه.

الأزهر يدين حادث الدهس في ماجدبورج الألمانية، ويؤكد أهمية تعزيز الجهود لمواجهة التطرف

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بأشد العبارات حادث الدهس المروع الذي وقع مساء الجمعة في سوق عيد الميلاد بمدينة ماجدبورج الألمانية، والذي أسفر-وفقًا لما أوردته بعض الصحف الألمانية- عن وفاة 11 شخصًا وإصابة نحو 80 آخرين بجروح متفاوتة.

مواعيد مباريات اليوم 21-12-2024 والقنوات الناقلة، أبرزها موقعة برشلونة وأتلتيكو مدريد

مواعيد مباريات اليوم، تشهد مباريات اليوم السبت 21 - 12 - 2024 عددا من المباريات المهمة في مختلف الملاعب الأوروبية والعربية.

بعد عزمه الترشح للرئاسة، جمال سليمان يتحدث اليوم عن أحداث سوريا في نقابة الصحفيين

تستضيف لجنة الشؤون العربية والخارجية، بنقابة الصحفيين برئاسة، حسين الزناتي، اليوم السبت، الفنان السوري جمال سليمان عضو هيئة التفاوض السورية في ندوة بعنوان «الفن والعروبة وأحداث سوريا».

نجمة داود الحمراء: ارتفاع ضحايا الهجوم الصاروخي الحوثي على تل أبيب إلى 37 شخصا (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت فشله في اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وسقط في تل أبيب، وسط تقارير عن وقوع عدد كبير من الإصابات.

في خطبة ثورية بساحة الأمويين، مكسيم خليل يكشف دور كندة علوش وأصالة في إسقاط الأسد (فيديو)

من ساحة الأمويين في قلب دمشق، شارك الفنان السوري مكسيم خليل فرح آلاف السوريين الذين احتشدوا، أمس الجمعة، من أجل الاحتفال للأسبوع الثاني على التوالي بسقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

اليوم، انطلاق خليجي 26 بالكويت، تعرف على جدول المباريات والقنوات الناقلة

يشهد اليوم السبت انطلاقة فعاليات النسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 26"، والتي تستضيفها دولة الكويت وتستمر هذه البطولة الكروية المثيرة حتى الثالث من يناير عام 2025، حيث تتنافس 8 منتخبات خليجية على اللقب.

طبيب عربي، ألمانيا تعلن هوية منفذ حادث الدهس الدموي في ماجديبورج (فيديو)

أعلنت السلطات الألمانية، مساء أمس الجمعة، أن الموقوف في حادث دهس بمدينة ماجديبورج سعودي الجنسية.

مفاجأة في واقعة الشاب الذي حاول التخلص من حياته حرقا في المنصورة (صور)

سيطر رجال أمن الدقهلية على محاولة إقدام شاب على التخلص من حياته بسكب بنزين على نفسه ولوح باضرام النيران من أعلى برج مراقبة بسجن المنصورة القديم، والذي تسلمته الإدارة المحلية بعد هدمه.

تصل إلى 51.5 جنيه، قفزة مزلزلة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

ارتفاع أسعار اللحوم، سجلت أسعار اللحوم ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق؛ وتراوحت الارتفاعات ما بين 4.5 جنيه و51.5 جنيه في الكيلو، وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

بعد إعلان جنسية المنفذ، السعودية تصدر بيانا بشأن حادث الدهس المروع في ألمانيا

أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانًا بشأن حادث الدهس المروع الذي وقع في أحد أسواق عيد الميلاد بمدينة ماجديبورج الألمانية وأسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

أسعار الذهب اليوم السبت 21 ديسمبر 2024، انخفاض يضرب جميع العيارات

ننشر أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت داخل الأسواق المحلية ووفقا لآخر تحديث له.

ألمانيا تنكس الأعلام حدادا على ضحايا الدهس وتعلن "مراسم تأبين" اليوم

تستعد مدينة مدينة ماجديبورج الألمانية لإقامة مراسم تأبين لضحايا حادث الدهس المأساوي الذي وقع مساء الجمعة في سوق عيد الميلاد، وأسفر عن مقتل شخص بالغ وطفل صغير وإصابة 64 شخصًا.

انفعال الحضري على أحمد الرواس بسبب أبو تريكة وصلاح: أنا الأسطورة الحقيقي مثل الأهرامات (فيديو)

شهد برنامج "المجلس" المذاع على فضائية "الكأس" مشادة كلامية حادة بين أسطورة حراسة المرمى المصري عصام الحضري واللاعب العماني السابق أحمد الرواس.

كما وجدنا آباءنا يفعلون، حكاية طفل أبهر الصعيد في اصطياد الصقور والذئاب بـ"نبلة وشرك حديدي" (فيديو)

في إحدى قرى مركز قوص جنوب محافظة قنا، طفل يبلغ من العمر 12 عامًا تقريبًا، يهوى صيد الطيور المهاجرة والذئاب وغيرها من الحيوانات المفترسة، واستيقظ أهل قرية الخرانقة صباحًا على خبر اصطياد طير جارح يسمى بالشيطان الجارح أو الشيطان أو صقر الشادوف أو الحدأة ذات الجناح الأسود وهو من الأنواع النادرة الموجودة في بعض البلدان العربية.

وزير خارجية إيران يوجه رسالة إلى المصريين بعد زيارته أضرحة "آل البيت"

وجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، رسالة إلى المصريين في ختام زيارته الثانية للقاهرة الجمعة، بعد زيارته لعدد من أضرحة "آل البيت".

دومينيك حوراني: مش عايزة حد يستغل شكلي ولبسي في الأعمال الفنية ومعظم أغنياتي من كلماتي (فيديو)

أكدت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني، أنها تحب أن تعمل على أغانيها التي تطرحها من حين إلى آخر بإحساسها، مشيرة إلى أنها ترفض فكرة فرض أنواع أغاني معينة من قبل شركات الإنتاج.

تصويت الساعات الأخيرة، مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب "الإغلاق"

تبنى مجلس النواب الأمريكي بغالبية كبيرة قبل ساعات فقط من الموعد النهائي، مشروع قانون يهدف إلى تجنب شلل الحكومة الفيدرالية.

أسطورة باريس سان جيرمان يفجر مفاجأة بشأن انتقال محمد صلاح للنادي الباريسي

ما زال مصير نجم منتخبنا الوطني وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، يثير الجدل والغموض حول مستقبله مع الريدز قبل أشهر قليلة من نهاية عقده ووجهته المقبلة.

تنقلك من بكين إلى نيويورك في أقل من ساعتين، الصين تختبر طائرة 4 أضعاف سرعة الصوت (صور)

تختبر الصين حاليا طائرة أسرع من الصوت، حتى إنها أسرع من طائرة الكونكورد الأسطورية، إذ يمكنها نقل الركاب من بكين إلى نيويورك في أقل من ساعتين.

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