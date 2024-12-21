السبت 21 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

انفعال الحضري على أحمد الرواس بسبب أبو تريكة وصلاح: أنا الأسطورة الحقيقي مثل الأهرامات (فيديو)

أحمد الرواس وعصام
أحمد الرواس وعصام الحضري، فيتو

شهد برنامج "المجلس" المذاع على فضائية "الكأس" مشادة كلامية حادة بين أسطورة حراسة المرمى المصري عصام الحضري واللاعب العماني السابق أحمد الرواس.

 

واشتعل النقاش بين النجمين حول من هو الأحق بلقب الأسطورة، حيث أكد الحضري على مكانته الكبيرة في عالم كرة القدم، مستندًا إلى إنجازاته وإسهاماته الكبيرة في تاريخ الكرة المصرية.


وأبدى الحضري استياءه من تصريحات الرواس، معتبرًا إياها تحقيرًا لإنجازاته، وشدد على أنه شخصية فريدة من نوعها في تاريخ الكرة المصرية، ومقارنته بالأهرامات الثلاثة دليل على مكانته الاستثنائية.

 ورد الرواس على ذلك مؤكدًا أن لقب الأسطورة يقتصر على نطاق محلي، وأن الحضري لم يحقق إنجازات عالمية تجعله يستحق هذا اللقب.

 


وتصاعدت حدة النقاش بين النجمين، حيث هاجم الحضري منتخب عمان، مشيرًا إلى فشله في تحقيق أي إنجاز يذكر على المستوى القاري، في حين رد الرواس بأن الحضري يبالغ في تقدير نفسه، وأن هناك لاعبين مصريين آخرين يستحقون لقب الأسطورة أكثر منه، مثل محمد صلاح ومحمد أبوتريكة.


اختتم الرواس تصريحاته بالتأكيد على أن الحضري يركز بشكل كبير على مدح نفسه وتقديم نفسه كأفضل لاعب في التاريخ، في حين أن هذا الأمر يترك للجمهور والجماهير لتقييمه. 

 

وأكد الرواس أن الحضري حر في التعبير عن رأيه، ولكنه لا يتفق معه في هذا الشأن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عصام الحضري أحمد الرواس محمد صلاح منتخب عمان

مواد متعلقة

جيرونا يزيد أوجاع بلد الوليد بثلاثية في الدوري الأسباني

الهلال على أعتاب تمديد عقد سالم الدوسري لـ موسمين

الإمارات تتصدر..القيمة التسويقية للمنتخبات المشاركة بخليجي 26 (إنفوجراف)

من هو أصغر لاعب في خليجي 26؟

معلومات لا تعرفها عن فريق مسار "بعبع" الكرة النسائية (تقرير)

خليجي 26، منتخب العراق يسعى للحفاظ على لقبه وسط طموح جيل جديد

صافرة رومانية تدير مباراة قطر والإمارات في خليجي 26

موعد مباراة بايرن ميونيخ ولايبزيج في الدوري الألماني

ads

الأكثر قراءة

بعد ظهور مطلوب أمنيا معه في صورة، الجولاني يوجه رسالة إلى مصر

مفاجأة في واقعة الشاب الذي حاول التخلص من حياته حرقا في المنصورة (صور)

غرق نفسه بنزين وكان هيولع، لحظة محاولة شاب إنهاء حياته من أعلى برج أمام إستاد المنصورة (صور)

وزيرة التنمية المحلية تعلن تعيين 84 رئيس حي ومركز ومدينة في 24 محافظة

أول صورة لمنفذ حادث الدهس في شرق ألمانيا

انفعال الحضري على أحمد الرواس بسبب أبو تريكة وصلاح: أنا الأسطورة الحقيقي مثل الأهرامات (فيديو)

طبيب عربي، ألمانيا تعلن هوية منفذ حادث الدهس الدموي في ماجديبورج (فيديو)

الصلح خير، إخلاء سبيل المتهمين بتهديد لاعب بالنادي الأهلي بعد تنازله عن المحضر

منوعات

المزيد

لحظة القبض على منفذ هجوم الدهس في ألمانيا (فيديو)

لأول مرة، اكتشاف نجم مزدوج بالقرب من الثقب الأسود بمركز مجرة ​​درب التبانة

إعصار تشيدو يتسبب في أضرار كارثية في مايوت الفرنسية

ماليزيا تستأنف البحث عن طائرة ركاب مفقودة منذ 10 سنوات

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة 20 ديسمبر

سعر السكر بالسوق المحلية اليوم الجمعة 20 ديسمبر

المزيد

انفوجراف

الإمارات تتصدر..القيمة التسويقية للمنتخبات المشاركة بخليجي 26 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 21 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 21 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

أحاديث الرسول عن فضل الأذكار وأهمية الدعاء

المزيد
الجريدة الرسمية