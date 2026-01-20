تجديد حبس المتهم بقتل صديقه في حلوان

18 حجم الخط

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس شاب 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل صديقه أثناء مشاجرة بينهما في مدينة حلوان .

العثور على جثة شاب بحلوان

تلقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة حلوان بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شاب بمنطقة أطلس بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين العثور على جثة شاب بها آثار عدة إصابات، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشاجرة كلامية بين المجنى عليه وصديقه بسبب خلافات بينهما فتطورت إلى مشاجرة بالأيدي قام خلالها المتهم بقتل صديقه وفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتم اقتياده إلى ديوان القسم لمناقشته والوقوف على ملابسات الجريمة.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل

تنص المادة 234 من قانون العقوبات على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

