غرق نفسه بنزين وكان هيولع، لحظة محاولة شاب إنهاء حياته من أعلى برج أمام إستاد المنصورة (صور)

حصلت “فيتو” على أول صور للشاب الذي اعتلى برج مراقبة سجن المنصورة بشارع الجيش في محافظة الدقهلية وسكب على نفسه بنزينًا وهدد بإشعال النيران بنفسه.

صور للسيطرة على شاب اعتلى برج مراقبة سجن المنصورة ولوح بإحراق نفسه، فيتو

وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف ومحاولة إقناع الشاب وإنزاله من أعلى برج المراقبة بالسجن القديم بالمنصورة أمام إستاد المنصورة الرياضي بشارع الجيش الذي يبعد أمتارًا عن مبنى ديوان عام محافظة الدقهلية.

أقدم شاب في العقد الثالث من عمره على سكب بنزين على نفسه والتهديد بإشعال النار بنفسه، مقيم بمنطقة كفر البدماص بالمنصورة في محافظة الدقهلية.

شاب يقدم على إشعال النيران بنفسه بعد سكب البنزين

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بقيام شاب يسكب بنزينًا على نفسه ويلوح بإشعال النيران به في منطقة كفر البدماص قسم ثان المنصورة.

إحباط محاولة احتراق شاب سكب بنزين على نفسه

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية وبالمعاينة على الطبيعة تلاحظ قيام عمر رمضان في العقد الثالث من العمر مقيم بمنطقة كفر البدماص سكب بنزين على نفسه والتهديد بإشعال بنفسه مع وجود جميع الأجهزة الأمنية.

وتمت السيطرة على الوضع وإنزاله من أعلى برج مراقبة سجن المنصورة القديم، بمعرفة الشرطة والحماية المدنية، وتم اصطحابه بمعرفة رجال المباحث، وجارٍ الكشف عليه بالمستشفى العام.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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