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الأزهر يدين حادث الدهس في ماجدبورج الألمانية، ويؤكد أهمية تعزيز الجهود لمواجهة التطرف

حادث الدهس في ماجدبورج
حادث الدهس في ماجدبورج الألمانية، فيتو

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بأشد العبارات حادث الدهس المروع الذي وقع مساء الجمعة في سوق عيد الميلاد بمدينة ماجدبورج الألمانية،  والذي أسفر-وفقًا لما أوردته بعض الصحف الألمانية- عن وفاة 11 شخصًا وإصابة نحو 80 آخرين بجروح متفاوتة.

 

مرصد الأزهر يدين حادث الدهس في ماجدبورج الألمانية 

وأشار المرصد إلى أن فترة الاحتفالات بعيد الميلاد تشهد سنويًّا تصاعدًا في التهديدات الإرهابية، مؤكدًا أنه قد سبق أن حذّر قبل أسبوعين من احتمالية وقوع مثل هذه الهجمات. 

جاءت التحذيرات على خلفية تهديدات تنظيم داعش الإرهابي الأخيرة التي دعا فيها عناصره، وخصوصًا الذئاب المنفردة، إلى تعلم كيفية سرقة السيارات وقيادتها واستخدامها كوسيلة لتنفيذ الهجمات الإرهابية.

وأوضحت تقارير المرصد أن هذه الدعوات جاءت بعد أن شددت السلطات الألمانية إجراءاتها الأمنية للحد من استخدام الأسلحة البيضاء (مثل السكاكين)، والتي كانت وسيلة مفضلة في تنفيذ الهجمات الإرهابية خلال المواسم السابقة.

 

مواجهة الفكر المتطرف ومعالجة جذوره في عقول معتنقيه

وأكد المرصد أن وقوع هذا الحادث المأساوي يعكس الحاجة الماسة إلى تعزيز الجهود الأمنية الحالية بتدابير شاملة تستهدف مواجهة الفكر المتطرف ومعالجة جذوره في عقول معتنقيه، بما يسهم في الحد من هذه الجرائم البشعة.

وفي هذا الإطار، يجدد مرصد الأزهر دعوته إلى نبذ العنف والتطرف بكافة أشكاله وصوره، مشددًا على أهمية التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة. 

كما يؤكد تضامنه الكامل مع أسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدًا دعمه لكل الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والسلام في العالم.

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