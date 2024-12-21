أسعار الذهب اليوم السبت 21 ديسمبر 2024، انخفاض يضرب جميع العيارات

ننشر أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت داخل الأسواق المحلية ووفقا لآخر تحديث له.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4302.75 جنيها “بيع”، 4280 جنيها “شراء”.

شراء

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3765 جنيها “بيع”، 3745 جنيها “شراء”.





سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3227.25 جنيهًا “بيع”، 3210 جنيها “شراء”.



سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 30160 جنيها.

اسعار الذهب العالمية اليوم في البورصة

واصل الذهب مكاسبه، الجمعة، بدعم من هبوط الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن أشارت بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة إلى تباطؤ في التضخم، إلا أن المعدن يتجه نحو تراجع أسبوعي بعدما أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال 2025.

بحلول الساعة 16:46 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 2625 دولارا للأونصة، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.4 بالمئة إلى 2643.90 دولار للأونصة.

وانخفض الدولار 0.6 بالمئة عن أعلى مستوياته في عامين مما جعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة بشكل طفيف من أعلى مستوى لها في ستة أشهر.

الفائدة الأمريكية والذهب

أعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي الأربعاء الماضي خفض سعر الفائدة الرئيسي، بنحو 25 نقطة أساس، إلى نطاق بين 4.25% و4.5%، وذلك في آخر اجتماعات لجنة السوق المفتوحة هذا العام بشأن سياسة الفائدة، وأيضًا آخر اجتماعات الفدرالي في عهد الرئيس الأميركي جو بايدن.

معدلات التضخم فى الولايات المتحدة

يأتي ذلك رغم ارتفاع معدل التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة إلى 2.7% خلال شهر نوفمبر، وذلك للشهر الثاني على التوالي، وابتعاده عن مستهدف الاحتياطي الفدرالي له عند مستوى 2%.

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