السبت 21 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت 21 ديسمبر 2024، انخفاض يضرب جميع العيارات

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم ,فيتو

ننشر أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت داخل الأسواق المحلية ووفقا لآخر تحديث له.

 

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4302.75 جنيها “بيع”، 4280 جنيها “شراء”.
شراء

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو  3765 جنيها “بيع”، 3745 جنيها “شراء”.

 

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3227.25 جنيهًا “بيع”، 3210 جنيها “شراء”.
 

سعر الجنيه الذهب 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 30160 جنيها. 

اسعار الذهب العالمية اليوم في البورصة 

 

واصل الذهب مكاسبه، الجمعة، بدعم من هبوط الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن أشارت بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة إلى تباطؤ في التضخم، إلا أن المعدن يتجه نحو تراجع أسبوعي بعدما أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال 2025.

بحلول الساعة 16:46 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 2625 دولارا للأونصة، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.4 بالمئة إلى 2643.90 دولار للأونصة.

 

وانخفض الدولار 0.6 بالمئة عن أعلى مستوياته في عامين مما جعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة بشكل طفيف من أعلى مستوى لها في ستة أشهر.

 

الفائدة الأمريكية والذهب 

 

أعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي  الأربعاء الماضي خفض سعر الفائدة الرئيسي، بنحو 25 نقطة أساس، إلى نطاق بين 4.25% و4.5%، وذلك في آخر اجتماعات لجنة السوق المفتوحة هذا العام بشأن سياسة الفائدة، وأيضًا آخر اجتماعات الفدرالي في عهد الرئيس الأميركي جو بايدن.

معدلات التضخم فى الولايات المتحدة

يأتي ذلك رغم ارتفاع معدل التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة إلى 2.7% خلال شهر نوفمبر، وذلك للشهر الثاني على التوالي، وابتعاده عن مستهدف الاحتياطي الفدرالي له عند مستوى 2%.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 18 التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة التضخم في الولايات المتحدة الاحتياطي الفدرالي اسعار الذهب اليوم السبت اخر تحديث اسعار الذهب اليوم السبت اسعار الذهب اليوم الذهب اليوم السبت
ads

الأكثر قراءة

بعد قرار المهن السينمائية، عائلة المخرج عمر زهران توجه رسالة عاجلة إلى مرتضى منصور

بعد إعلان جنسية المنفذ، السعودية تصدر بيانا بشأن حادث الدهس المروع في ألمانيا

تصل إلى 51.5 جنيه، قفزة مزلزلة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

نجمة داود الحمراء: ارتفاع ضحايا الهجوم الصاروخي الحوثي على تل أبيب إلى 37 شخصا (فيديو)

في خطبة ثورية بساحة الأمويين، مكسيم خليل يكشف دور كندة علوش وأصالة في إسقاط الأسد (فيديو)

لمدة 25 دقيقة، لحظة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون في الفيوم

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، البرتقال بـ 6.5 جنيها وهذا ماوصلت إليه الجوافة والرمان

أقصر نهار وأطول ليل في السنة، تعامد الشمس على معابد الكرنك بـ الأقصر (فيديو)

منوعات

المزيد

ما بين التأكيد والنفي، قصة بيع شركة تجسس إسرائيلية لمستثمرين أمريكيين

لحظة القبض على منفذ هجوم الدهس في ألمانيا (فيديو)

لأول مرة، اكتشاف نجم مزدوج بالقرب من الثقب الأسود بمركز مجرة ​​درب التبانة

إعصار تشيدو يتسبب في أضرار كارثية في مايوت الفرنسية

المزيد

خدمات

المزيد

صقيع وأمطار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم أول أيام الشتاء رسميا

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة 20 ديسمبر

المزيد

انفوجراف

الإمارات تتصدر..القيمة التسويقية للمنتخبات المشاركة بخليجي 26 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 21 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 21 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 21 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية