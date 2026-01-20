الثلاثاء 20 يناير 2026
السكك الحديدية تعتزم تشغيل خدمة جديدة على خط القاهرة - أسوان

أعلنت هيئة السكك الحديدية أنها تعتزم تشغيل خدمة جديدة على خط القاهرة / أسوان، وذلك في إطار خطتها لتطوير خدمات قطارات الصعيد وتقديم بدائل متنوعة تناسب مختلف فئات الركاب.

ويبدأ تشغيل الخدمة الجديدة اعتبارًا من يوم السبت الموافق 7/ 2/ 2026، من خلال تشغيل قطار رقم 1090 مختلط يضم عربات نوم / أولى VIP / Premium، ويعمل القطار بواقع 3 أيام أسبوعيًا (السبت – الاثنين – الأربعاء).

كما تقرر اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 8/ 2/ 2026 تشغيل قطار رقم 1091 بنفس ترتيب وتجهيزات قطار 1090، على أن يعمل أيام (الأحد – الثلاثاء – الخميس) من كل أسبوع. 

مواعيد ومحطات قطار 1090 (القاهرة → أسوان):

قيام رمسيس: 10:40 مساءً
قيام صعيد مصر: 10:56 مساءً
قيام الجيزة: 11:10 مساءً
قيام أسيوط: 3:45 صباحًا
قيام الأقصر: 7:30 صباحًا
الوصول إلى أسوان: 10:10 صباحًا

مواعيد ومحطات قطار 1091 (أسوان → القاهرة):

قيام أسوان: 4:50 مساءً
قيام كوم أمبو: 5:34 مساءً
قيام إدفو: 6:28 مساءً
قيام الأقصر: 8:00 مساءً
قيام قنا: 8:50 مساءً
قيام سوهاج: 10:45 مساءً
قيام أسيوط: 12:05 صباحًا
الوصول إلى رمسيس: 4:50 صباحًا


وأن هذه الخدمة الجديدة تستهدف تخفيف الضغط عن القطارات الحالية، وتوفير مستوى أعلى من الراحة والخدمة لركاب المسافات الطويلة على خط الصعيد، على أن يتم الإعلان عن أسعار التذاكر وطرق الحجز رسميًا قبل بدء التشغيل.

