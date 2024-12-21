أسطورة باريس سان جيرمان يفجر مفاجأة بشأن انتقال محمد صلاح للنادي الباريسي

ما زال مصير نجم منتخبنا الوطني وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، يثير الجدل والغموض حول مستقبله مع الريدز قبل أشهر قليلة من نهاية عقده ووجهته المقبلة.



ومن ضمن الجدل الذي أثير مؤخرًا حول وجهة صلاح المقبلة كان في مقدمتها نادي باريس سان جيرمان الذي يسعى لصفقة كبرى بعد رحيل نجمه كيليان مبابي نحو ريال مدريد في الصيف الماضي.

لكن النجم البرتغالي السابق لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي بيدرو ميجيل باوليتا بدد هذه الفرضية وأبدى الكثير من التشاؤم بشأن قدوم الفرعون المصري للنادي وإمكانية اللعب في صفوفه في موسم 2025 ـ 2026.



وقال بيدرو ميجيل باوليتا، الذي كان واحدًا من أفضل المهاجمين في باريس سان جيرمان خلال السنوات العشر الأولى من الألفية الحالية، لصحيفة "فري" (FREE): "لاعب مثل صلاح؟ أود ذلك بالطبع، لأنه عندما تنظر إلى الموسم الذي يقدمه في ليفربول، فهو بمثابة ظاهرة".

وأضاف: "صلاح هو أحد اللاعبين العظماء في كرة القدم، إنه نجم يتمتع، بصفات هائلة ولكن أعتقد أنه سيكون من الصعب جلب لاعب مثل صلاح، لعدة أسباب أولها أنه لن يأتي للعب في الدوري الفرنسي، ودوافع أخرى".

وانتقل صلاح إلى ليفربول في صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي، وخاض حتى الآن 265 مباراة في الدوري الإنجليزي أحرز خلالها 168 هدفًا.

وخلال الموسم الحالي لعب صلاح 15 مباراة في البريمرليج وأحرز 13 هدفا، بينما سجل هدفين وصنع 4 أهداف في 6 مواجهات بدوري أبطال أوروبا.

وكان فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين، فجر مفاجأة بشأن مستقبل الثلاثي محمد صلاح وفيرجل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد، مع ليفربول، في ظل انتهاء عقودهم بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب ما قاله رومانو عبر شبكة "Give Me Sport" البريطانية فإنه لا توجد أي تغييرات جوهرية بشأن مفاوضات ليفربول مع اللاعبين الثلاثة، رغم وجود عروض لهم بالفعل، مؤكدا أن هناك مناقشات بين ليفربول واللاعبين ووكلائهم حول مدة العقد الجديد والراتب الأسبوعي.

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