طبيب عربي، ألمانيا تعلن هوية منفذ حادث الدهس الدموي في ماجديبورج (فيديو)

أعلنت السلطات الألمانية، مساء أمس الجمعة، أن الموقوف في حادث دهس بمدينة ماجديبورج سعودي الجنسية.

واستبعد مسؤول ألماني وجود تهديدات بعد الحادث، قائلًا: «لا أرى تهديدًا قائمًا»، مضيفًا أن اثنين قتلا في هجوم سوق عيد الميلاد بمدينة ماجديبورج.

وأشار المسؤول إلى أنه ليس من المستبعد حدوث وفيات أخرى بسبب الإصابات الخطيرة جراء حادث الدهس.

Les lâches et les complices vous parleront juste d’un chauffard sur le marché de Noël de #Magdeburg en Allemagne. La réalité est que le terrorisme islamique a encore frappé l’Europe et nous regardons ailleurs. C’est un acte de guerre. Insupportable. pic.twitter.com/RNrbOq7uRi December 20, 2024

وأعلن حاكم ولاية ساكسونيا-أنهالت الألمانية راينر هاسيلوف أن رجلا سعوديا أوقف بعد «هجوم» بسيارة، دهس منفذه حشدًا في سوق لعيد الميلاد الجمعة في مدينة ماجديبورج الواقعة في شمال البلاد.

Graphic CCTV footage shows the heinous terror attack on the Christmas market in Magdeburg, Germany.



German citizens cannot share this video, otherwise they will be arrested because it likely shows an iIIegal migrant doing this.https://t.co/0Ql7ORqO5x — Wall Street Mav (@WallStreetMav) December 20, 2024

وقال هاسيلوف للصحفيين في مكان الواقعة «لقد أوقفنا المنفذ، وهو رجل من المملكة العربية السعودية… طبيب يقيم في ألمانيا منذ عام 2006».

وأضاف «من خلال ما نعرفه حتى الآن، كان مهاجما منفردا، لذا لا نعتقد أن هناك أي خطر آخر على المدينة».

🚨SUSPECT ARRESTED AFTER TERRORIST ATTACK AT GERMANY CHRISTMAS MARKET



The suspect behind the terror attack at a Christmas market in Germany, where dozens were hit by a BMW, has been arrested.



Source: SHOT https://t.co/gb7r3tVQKH pic.twitter.com/iVLs3OQ4T4 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 20, 2024

وقال متحدث باسم شرطة ماجديبورج إن سيارة صدمت حشدا «لمسافة لا تقل عن 400 متر عبر سوق عيد الميلاد»، في حين تتعامل السلطات مع الواقعة على أنها هجوم.

⚡️BREAKING:



Vehicle ran into crowd at Christmas market in Magdeburg, Germany. At least 11 people are dead and 80 injured



This comes after a similar Israel-inspired attack in Berlin, 8yrs ago. Sorry I mean ISIS-inspired.



Images reportedly show the attacker after being arrested. pic.twitter.com/PGIwk7YcJ2 — Suppressed News. (@SuppressedNws) December 20, 2024



حادث دهس

وفي وقت سابق، أعلنت بلدية ماجديبورج أن الهجوم أدى إلى مقتل شخص فقط وإصابة 68 آخرين. ومن بين المصابين هناك 15 شخصا «جروحهم خطيرة، والآخرون أصيبوا بجروح وُصفت بالمتوسطة والخفيفة»، بحسب ما أكدت البلدية.

وكانت وسائل إعلام ألمانية قد أفادت بمقتل 11 شخصا وإصابة آخرين بسبب حادثة دهس.

وأعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن صدمته مساء الجمعة، بعدما اصطدمت سيارة بزوار سوق لعيد الميلاد في شمال البلاد مخلفة عشرات المصابين.

وقال شولتس في منشور على منصة إكس «المعلومات الواردة من ماجديبورج تثير أسوأ المخاوف. كل التعاطف مع الضحايا وأحبائهم، نحن إلى جانبهم وإلى جانب سكان ماجديبورج. أشكر فرق الإنقاذ العاملة».

🚨🇩🇪BREAKING: AT LEAST 11 DEAD, 60 INJURED AFTER VEHICLE CRASHES INTO CHRISTMAS MARKET IN MAGDEBURG, GERMANY https://t.co/VxII9Dmkp8 pic.twitter.com/dateXmF2RK — Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 20, 2024

ويتلقى عدة أشخاص أصيبوا فيما يشتبه أنه هجوم دهس بسيارة في سوق لعيد الميلاد، في مدينة ماجديبورج في ألمانيا، العلاج من جانب المسعفين أمام أكشاك السوق.

وقال مراسل لوكالة الأنباء الألمانية في موقع الحادث إن هناك مصابين ممددين على الأرض ويتلقون الرعاية من جانب المسعفين. كما تم نصب خيام حيث يمكن للمصابين تلقي العلاج.

وتم إغلاق سوق عيد الميلاد بعد الهجوم المشتبه به، كما تم إيقاف خدمات الترام في المدينة الواقعة بوسط ألمانيا. وتدفقت سيارات الإسعاف على منطقة السوق الواقعة بالقرب من مبنى البلدية.

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