طبيب عربي، ألمانيا تعلن هوية منفذ حادث الدهس الدموي في ماجديبورج (فيديو)
أعلنت السلطات الألمانية، مساء أمس الجمعة، أن الموقوف في حادث دهس بمدينة ماجديبورج سعودي الجنسية.
واستبعد مسؤول ألماني وجود تهديدات بعد الحادث، قائلًا: «لا أرى تهديدًا قائمًا»، مضيفًا أن اثنين قتلا في هجوم سوق عيد الميلاد بمدينة ماجديبورج.
وأشار المسؤول إلى أنه ليس من المستبعد حدوث وفيات أخرى بسبب الإصابات الخطيرة جراء حادث الدهس.
وأعلن حاكم ولاية ساكسونيا-أنهالت الألمانية راينر هاسيلوف أن رجلا سعوديا أوقف بعد «هجوم» بسيارة، دهس منفذه حشدًا في سوق لعيد الميلاد الجمعة في مدينة ماجديبورج الواقعة في شمال البلاد.
وقال هاسيلوف للصحفيين في مكان الواقعة «لقد أوقفنا المنفذ، وهو رجل من المملكة العربية السعودية… طبيب يقيم في ألمانيا منذ عام 2006».
وأضاف «من خلال ما نعرفه حتى الآن، كان مهاجما منفردا، لذا لا نعتقد أن هناك أي خطر آخر على المدينة».
وقال متحدث باسم شرطة ماجديبورج إن سيارة صدمت حشدا «لمسافة لا تقل عن 400 متر عبر سوق عيد الميلاد»، في حين تتعامل السلطات مع الواقعة على أنها هجوم.
حادث دهس
وفي وقت سابق، أعلنت بلدية ماجديبورج أن الهجوم أدى إلى مقتل شخص فقط وإصابة 68 آخرين. ومن بين المصابين هناك 15 شخصا «جروحهم خطيرة، والآخرون أصيبوا بجروح وُصفت بالمتوسطة والخفيفة»، بحسب ما أكدت البلدية.
وكانت وسائل إعلام ألمانية قد أفادت بمقتل 11 شخصا وإصابة آخرين بسبب حادثة دهس.
وأعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن صدمته مساء الجمعة، بعدما اصطدمت سيارة بزوار سوق لعيد الميلاد في شمال البلاد مخلفة عشرات المصابين.
وقال شولتس في منشور على منصة إكس «المعلومات الواردة من ماجديبورج تثير أسوأ المخاوف. كل التعاطف مع الضحايا وأحبائهم، نحن إلى جانبهم وإلى جانب سكان ماجديبورج. أشكر فرق الإنقاذ العاملة».
ويتلقى عدة أشخاص أصيبوا فيما يشتبه أنه هجوم دهس بسيارة في سوق لعيد الميلاد، في مدينة ماجديبورج في ألمانيا، العلاج من جانب المسعفين أمام أكشاك السوق.
وقال مراسل لوكالة الأنباء الألمانية في موقع الحادث إن هناك مصابين ممددين على الأرض ويتلقون الرعاية من جانب المسعفين. كما تم نصب خيام حيث يمكن للمصابين تلقي العلاج.
وتم إغلاق سوق عيد الميلاد بعد الهجوم المشتبه به، كما تم إيقاف خدمات الترام في المدينة الواقعة بوسط ألمانيا. وتدفقت سيارات الإسعاف على منطقة السوق الواقعة بالقرب من مبنى البلدية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا