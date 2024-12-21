السبت 21 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أزالتها أمريكا، هذا ما يظهر عند البحث عن مكافأة الجولاني بموقع "إرهابيين مطلوبين"

أحمد الشرع، فيتو
أحمد الشرع، فيتو

من ساعات قليلة من إعلان مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف، من دمشق مساء أمس الجمعة، إلغاء المكافأة المالية المخصصة لمن يدلي بمعلومات تساعد في اعتقال أحمد الشرع قائد "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا، حتى اختفت صورته عن موقع "مكافآت من أجل العدالة".

إرهابيين مطلوبين

فأي بحث على صفحة الموقع الأمريكي الذي ينشر المكافآت حول الإدلاء بمعلومات عن "إرهابيين مطلوبين" عادة من قبل الولايات المتحدة، عن اسم القيادي السوري، المعروف سابقًا بـ"أبو محمد الجولاني"، يظهر أن الصفحة غير موجودة.

في حين لا تزال "هيئة تحرير الشام" التي يتزعمها الشرع على قائمة الموقع.

قرار سياسي

فيما أوضحت “ليف” للعربية/الحدث أن قرار إلغاء المكافأة سياسي، بعد الإشارات الإيجابية التي تبلورت من مواقف الشرع والمحادثات معه.

كما وصفت أول لقاء لها مع قائد الإدارة السياسية الجديدة في دمشق بالجيد. واعتبرت أن الشرع كان "براجماتيا وعمليًا".

إلى ذلك، شددت على أن الإدارة الأمريكية ستحكم "على الأمور من خلال الأفعال وليس الأقوال فحسب".

وأضافت أن المسؤولين الأمريكيين أكدوا أن الحكومة السورية الجديدة يجب أن تشمل جميع الطوائف، وتضمن أيضا ألا تتمكن الجماعات الإرهابية من تشكيل أي تهديد.

وكانت واشنطن صنفت الشرع إرهابيا عام 2013، قائلة إن تنظيم القاعدة في العراق كلفه الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد وتطبيق حكم متشدد في سوريا.

 وذكرت أن جبهة النصرة، التي انبثقت منها هيئة تحرير الشام، "نفذت هجمات انتحارية أسفرت عن مقتل مدنيين وتبنت رؤية طائفية عنيفة".

في المقابل، أكد الشرع أن هذا التصنيف كان ظالمًا، مشددًا على أنه يعارض قتل الأبرياء.

يشار إلى أن الولايات المتحدة وعدة قوى غربية أخرى عبرت عن سعادتها برؤية فصائل مسلحة بقيادة "هيئة تحرير الشام" تطيح بالأسد، في الثامن من الشهر الحالي، بعد هجوم عسكري مباغت، وترك الجيش السوري لمواقعه والانسحاب بشكل مفاجئ.

فيما بدأت عدة حكومات غربية تدريجيا فتح قنوات اتصال مع هيئة تحرير الشام وقائدها، لمناقشة إمكان محو اسم الهيئة من قائمة المنظمات الإرهابية.

وقد أتت زيارة الوفد الأمريكي أمس بعد اتصالات فرنسية وبريطانية مع السلطات السورية الجديدة خلال الأيام القليلة الماضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد الشرع مكافآت من أجل العدالة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف إرهابيين مطلوبين أبو محمد الجولاني هيئة تحرير الشام قرار سياسي براجماتي الإدارة الامريكية الحكومة السورية الجديدة الرئيس السوري بشار الأسد قائمة المنظمات الإرهابية
ads

الأكثر قراءة

بعد قرار المهن السينمائية، عائلة المخرج عمر زهران توجه رسالة عاجلة إلى مرتضى منصور

بعد إعلان جنسية المنفذ، السعودية تصدر بيانا بشأن حادث الدهس المروع في ألمانيا

تصل إلى 51.5 جنيه، قفزة مزلزلة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

نجمة داود الحمراء: ارتفاع ضحايا الهجوم الصاروخي الحوثي على تل أبيب إلى 37 شخصا (فيديو)

في خطبة ثورية بساحة الأمويين، مكسيم خليل يكشف دور كندة علوش وأصالة في إسقاط الأسد (فيديو)

لمدة 25 دقيقة، لحظة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون في الفيوم

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، البرتقال بـ 6.5 جنيها وهذا ماوصلت إليه الجوافة والرمان

أقصر نهار وأطول ليل في السنة، تعامد الشمس على معابد الكرنك بـ الأقصر (فيديو)

منوعات

المزيد

ما بين التأكيد والنفي، قصة بيع شركة تجسس إسرائيلية لمستثمرين أمريكيين

لحظة القبض على منفذ هجوم الدهس في ألمانيا (فيديو)

لأول مرة، اكتشاف نجم مزدوج بالقرب من الثقب الأسود بمركز مجرة ​​درب التبانة

إعصار تشيدو يتسبب في أضرار كارثية في مايوت الفرنسية

المزيد

خدمات

المزيد

صقيع وأمطار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم أول أيام الشتاء رسميا

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة 20 ديسمبر

المزيد

انفوجراف

الإمارات تتصدر..القيمة التسويقية للمنتخبات المشاركة بخليجي 26 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 21 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 21 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 21 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية