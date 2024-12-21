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مفاجأة في واقعة الشاب الذي حاول التخلص من حياته حرقا في المنصورة (صور)

الشاب أثناء محاولة
الشاب أثناء محاولة إحراق نفسه بالمنصورة، فيتو

سيطر رجال أمن الدقهلية على محاولة إقدام شاب على التخلص من حياته بسكب بنزين على نفسه ولوح باضرام النيران من أعلى برج مراقبة بسجن المنصورة القديم، والذي تسلمته الإدارة المحلية بعد هدمه.

بطل واقعة محاولة الانتحار مريض نفسي ويتعاطى مخدرات 

وكشف الكشف الأولى على الشاب عقب نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى أنه مريض نفسي ويتعاطى مواد مخدرة.

يمتلك كشكًا ويرغب في تقنين وضعه وسوابق 

وتبين أن الشاب يدعى "عمرو م ع ال ع خ"  - مسجل سوابق، ويرغب في تقنين وضع كشك خاص به.

 

وكانت حصلت “فيتو” على أول صورة للشاب الذي اعتلى برج مراقبة سجن المنصورة بشارع الجيش في محافظة الدقهلية وسكب على نفسه بنزين ولوح بإشعال النيران بنفسه.

صور للسيطرة على شاب اعتلى يرج مراقبة سجن المنصورة ولوح باحراق نفسه 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف ومحاولة إقناع الشاب وإنزاله من أعلى برج المراقبة بالسجن القديم بالمنصورة أمام إستاد المنصورة الرياضي بشارع الجيش الذي يبعد أمتارًا عن مبنى ديوان عام محافظة الدقهلية.

أقدم شاب في العقد الثالث من عمره على سكب بنزين على نفسه والتهديد بإشعال النار بنفسه، مقيم بمنطقة كفر البدماص بالمنصورة في محافظة الدقهلية.

شاب يقدم على إشعال النيران بنفسه بعد سكب البنزين 

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بقيام شاب يسكب بنزينًا على نفسه ويلوح بإشعال النيران به في منطقة كفر البدماص قسم ثان المنصورة.

إحباط محاولة احتراق شاب سكب بنزين على نفسه

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية وبالمعاينة على الطبيعة تلاحظ قيام عمر رمضان في العقد الثالث من العمر مقيم بمنطقة كفر البدماص سكب بنزين على نفسه والتهديد بإشعال بنفسه مع وجود جميع الأجهزة الأمنية.

 

وتمت السيطرة على الوضع وإنزاله من أعلى مراقبة سجن المنصورة القديم، بمعرفة الشرطة والحماية المدنية، وتم اصطحابه بمعرفة رجال المباحث وجارٍ الكشف عليه بالمستشفى العام.

 وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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إحباط محاولة الأجهزة الأمنية بالدقهلية المعاينة على الطبيعة تعاطي مواد مخدرة مبني ديوان عام محافظة الدقهلية مريض نفسي محافظة الدقهلية

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