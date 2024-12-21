اليوم، انطلاق خليجي 26 بالكويت، تعرف على جدول المباريات والقنوات الناقلة

يشهد اليوم السبت انطلاقة فعاليات النسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 26"، والتي تستضيفها دولة الكويت وتستمر هذه البطولة الكروية المثيرة حتى الثالث من يناير عام 2025، حيث تتنافس 8 منتخبات خليجية على اللقب.

ويشهد حفل افتتاح مميز الذي لن يتجاوز مدته 22 دقيقة، عروضًا مبهرة تحكي قصة تاريخ دورات كأس الخليج.

كما يسلط الحفل الضوء على عراقة هذه البطولة وتاريخها الحافل بالإنجازات، لا سيما إنجازات المنتخب الكويتي الذي احتكر اللقب في الدورات الأربع الأولى وكان الأكثر تتويجًا باللقب بعشر مرات، بالإضافة إلى ذلك، سيعرض الحفل رؤية مستقبلية للكويت في مساعيها لاستعادة الريادة.



المنتخبات المشاركة في خليجي 26

وتشارك في هذه البطولة منتخبات الكويت (المضيف)، والإمارات، والسعودية، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان، والعراق، واليمن.



تم توزيع المنتخبات المشاركة على مجموعتين، وستقام المباريات على ملعبين رئيسيين هما: استاد جابر الأحمد الدولي وإستاد جابر مبارك الحمد الصباح.

جدول مباريات خليجي 26

الجولة الأولى: السبت 21 ديسمبر 2024:

الكويت × عمان – الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد جابر الأحمد الدولي.

الإمارات × قطر – الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد جابر مبارك الحمد الصباح.

الأحد 22 ديسمبر 2024:

العراق × اليمن – الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

السعودية × البحرين – الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الثانية: الثلاثاء 24 ديسمبر 2024:

عمان × قطر – (4:25 عصرًا بتوقيت القاهرة).

الإمارات × الكويت – (7:30 مساءً بتوقيت القاهرة).

الأربعاء 25 ديسمبر 2024:

اليمن × السعودية – الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة

البحرين × العراق – الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة

الجولة الثالثة: الجمعة 27 ديسمبر 2024

الإمارات × عمان – (5:30 مساءً بتوقيت القاهرة).

الكويت × قطر – الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

السبت 28 ديسمبر 2024:

السعودية × العراق – الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

اليمن × البحرين – الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

نصف النهائي: الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

أول المجموعة الأولى × ثاني المجموعة الثانية – التوقيت والمكان سيحددان لاحقًا.

أول المجموعة الثانية × ثاني المجموعة الأولى – التوقيت والمكان سيحددان لاحقًا.

النهائي:الجمعة 3 يناير 2025

المباراة النهائية – إستاد جابر الأحمد الدولي، التوقيت سيحدد لاحقًا.

المباراة الافتتاحية بين منتخب الكويت وعمان

وتشهد المباراة الافتتاحية مواجهة قوية بين منتخب الكويت، المستضيف للبطولة، ومنتخب عمان، وتقام هذه المباراة على ملعب جابر الأحمد الدولي، وهو نفس الملعب الذي سيستضيف المباراة النهائية.

وتقام مباراة الكويت وعمان في خليجي 26 في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر، والثامنة بتوقيت السعودية والكويت والتاسعة بتوقيت عمان والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الكويت وعمان في كأس الخليج العربي

Sharjah Sport HD

Bahrain Sports HD

AD Sports HD 1

Kuwait Sports HD

Al Iraqiya Sports HD

Oman Sport HD

Al Kass One HD

SSC NEWS HD

Dubai Sports HD 1



جدير بالذكر أن منتخب العراق قد توج بلقب النسخة الماضية من كأس الخليج، وذلك بعد فوزه على منتخب عمان بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد البصرة الدولي، وبذلك، يكون منتخب العراق قد حقق لقبه الرابع في تاريخ البطولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.