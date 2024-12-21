مواعيد مباريات اليوم 21-12-2024 والقنوات الناقلة، أبرزها موقعة برشلونة وأتلتيكو مدريد

مواعيد مباريات اليوم، تشهد مباريات اليوم السبت 21 - 12 - 2024 عددا من المباريات المهمة في مختلف الملاعب الأوروبية والعربية.

موعد مباريات خليجي 26



الكويت ضد عمان

الساعة: 7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: دبي الرياضية 1 + SSC + الكويت الرياضية+ أبوظبي الرياضية

قنوات الكاس + الشارقة الرياضية.



الإمارات ضد قطر

الساعة: 9 مساء بتوقيت مصر، 10 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: دبي الرياضية SSC4 + + الكويت الرياضية+ أبوظبي الرياضية

قنوات الكاس + الشارقة الرياضية.



موعد مباريات الدوري الإنجليزي



أستون فيلا ضد مانشستر سيتي

الساعة: 2.30 مساء بتوقيت مصر، 3.30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت1



برينتفورد ضد نوتنجهام فورست

الساعة: 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت



إبسويتش تاون ضد نيوكاسل يونايتد

الساعة: 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1



وست هام يونايتد ضد برايتون

الساعة:5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت اكسترا 1



كريستال بالاس ضد آرسنال

الساعة: 7.30مساء بتوقيت مصر، 8.30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1



موعد مباريات الدوري الإسباني

خيتافي ضد ريال مايوركا

الساعة: 3 مساء بتوقيت مصر، 4 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 3



سيلتا فيجو ضد ربال سوسييداد

الساعة: 5.15 مساء بتوقيت مصر، 6.15 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 3



أوساسونا ضد أتلتيك بيلباو

الساعة: 7.30مساء بتوقيت مصر، 8.30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 3



برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

الساعة: 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1



موعد مباريات الدوري الإيطالي



تورينو ضد بولونيا

الساعة: 4مساء بتوقيت مصر، 5 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: لم تعلن



جنوى ضد نابولي

الساعة: 7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: أبوظبي الرياضية1



ليتشي ضد لاتسيو

الساعة: 9.45 مساء بتوقيت مصر، 10.45 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: أبوظبي الرياضية1



موعد مباريات الدوري الألماني



شتوتجارت ضد سانت باولي

الساعة: 4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 6



آينتراخت فرانكفورت ضد ماينز

الساعة: 4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 5



هوفنهايم ضد بوروسيا مونشنجلادباخ

الساعة: 4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.



فيردر بريمن ضد يونيون برلين

الساعة: 4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: تطبيق TOD



هولشتاين كيل ضد أوجسبورج

الساعة: 4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: تطبيق TOD



باير ليفركوزن ضد فرايبورج

الساعة: 7.30مساء بتوقيت مصر، 8.30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 5



موعد مباريات الدوري المصري



غزل المحلة ضد الاتحاد

الساعة: 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: اون تايم سبورت 2



الإسماعيلي ضد بيراميدز

الساعة: 8 مساء بتوقيت مصر، 9 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: اون تايم سبورت 2

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