مواعيد مباريات اليوم 21-12-2024 والقنوات الناقلة، أبرزها موقعة برشلونة وأتلتيكو مدريد
مواعيد مباريات اليوم، تشهد مباريات اليوم السبت 21 - 12 - 2024 عددا من المباريات المهمة في مختلف الملاعب الأوروبية والعربية.
موعد مباريات خليجي 26
الكويت ضد عمان
الساعة: 7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: دبي الرياضية 1 + SSC + الكويت الرياضية+ أبوظبي الرياضية
قنوات الكاس + الشارقة الرياضية.
الإمارات ضد قطر
الساعة: 9 مساء بتوقيت مصر، 10 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: دبي الرياضية SSC4 + + الكويت الرياضية+ أبوظبي الرياضية
قنوات الكاس + الشارقة الرياضية.
موعد مباريات الدوري الإنجليزي
أستون فيلا ضد مانشستر سيتي
الساعة: 2.30 مساء بتوقيت مصر، 3.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت1
برينتفورد ضد نوتنجهام فورست
الساعة: 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت
إبسويتش تاون ضد نيوكاسل يونايتد
الساعة: 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1
وست هام يونايتد ضد برايتون
الساعة:5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت اكسترا 1
كريستال بالاس ضد آرسنال
الساعة: 7.30مساء بتوقيت مصر، 8.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1
موعد مباريات الدوري الإسباني
خيتافي ضد ريال مايوركا
الساعة: 3 مساء بتوقيت مصر، 4 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 3
سيلتا فيجو ضد ربال سوسييداد
الساعة: 5.15 مساء بتوقيت مصر، 6.15 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 3
أوساسونا ضد أتلتيك بيلباو
الساعة: 7.30مساء بتوقيت مصر، 8.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 3
برشلونة ضد أتلتيكو مدريد
الساعة: 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1
موعد مباريات الدوري الإيطالي
تورينو ضد بولونيا
الساعة: 4مساء بتوقيت مصر، 5 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: لم تعلن
جنوى ضد نابولي
الساعة: 7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: أبوظبي الرياضية1
ليتشي ضد لاتسيو
الساعة: 9.45 مساء بتوقيت مصر، 10.45 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: أبوظبي الرياضية1
موعد مباريات الدوري الألماني
شتوتجارت ضد سانت باولي
الساعة: 4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 6
آينتراخت فرانكفورت ضد ماينز
الساعة: 4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 5
هوفنهايم ضد بوروسيا مونشنجلادباخ
الساعة: 4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.
فيردر بريمن ضد يونيون برلين
الساعة: 4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: تطبيق TOD
هولشتاين كيل ضد أوجسبورج
الساعة: 4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: تطبيق TOD
باير ليفركوزن ضد فرايبورج
الساعة: 7.30مساء بتوقيت مصر، 8.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 5
موعد مباريات الدوري المصري
غزل المحلة ضد الاتحاد
الساعة: 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: اون تايم سبورت 2
الإسماعيلي ضد بيراميدز
الساعة: 8 مساء بتوقيت مصر، 9 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: اون تايم سبورت 2
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