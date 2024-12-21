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رياضة

مواعيد مباريات اليوم 21-12-2024 والقنوات الناقلة، أبرزها موقعة برشلونة وأتلتيكو مدريد

برشلونة وأتلتيكو
برشلونة وأتلتيكو مدريد،فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تشهد مباريات اليوم السبت 21 - 12 - 2024 عددا من المباريات المهمة في مختلف الملاعب الأوروبية والعربية.

موعد مباريات خليجي 26


الكويت ضد عمان
الساعة:  7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: دبي الرياضية 1 + SSC + الكويت الرياضية+ أبوظبي الرياضية
قنوات الكاس + الشارقة الرياضية.


الإمارات ضد قطر
الساعة: 9 مساء بتوقيت مصر، 10 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: دبي الرياضية SSC4 + + الكويت الرياضية+ أبوظبي الرياضية
قنوات الكاس + الشارقة الرياضية.


موعد مباريات الدوري الإنجليزي 


أستون فيلا ضد مانشستر سيتي
الساعة:  2.30 مساء بتوقيت مصر، 3.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت1


برينتفورد ضد نوتنجهام فورست
الساعة: 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 


إبسويتش تاون ضد نيوكاسل يونايتد
الساعة: 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1


وست هام يونايتد ضد برايتون
الساعة:5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت اكسترا 1


كريستال بالاس ضد آرسنال
الساعة:  7.30مساء بتوقيت مصر، 8.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1


موعد مباريات الدوري الإسباني 
خيتافي ضد ريال مايوركا
الساعة: 3 مساء بتوقيت مصر، 4 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 3


سيلتا فيجو ضد ربال  سوسييداد
الساعة:  5.15 مساء بتوقيت مصر، 6.15 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 3


أوساسونا ضد أتلتيك بيلباو
الساعة: 7.30مساء بتوقيت مصر، 8.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 3


برشلونة ضد أتلتيكو مدريد
الساعة: 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1


موعد مباريات الدوري الإيطالي 


تورينو ضد بولونيا
الساعة:  4مساء بتوقيت مصر، 5 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: لم تعلن


جنوى ضد نابولي
الساعة: 7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: أبوظبي الرياضية1


ليتشي ضد لاتسيو
الساعة: 9.45 مساء بتوقيت مصر، 10.45 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: أبوظبي الرياضية1


موعد مباريات الدوري الألماني 

 


شتوتجارت ضد سانت باولي
الساعة:  4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 6


آينتراخت فرانكفورت ضد ماينز
الساعة:  4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 5


هوفنهايم ضد بوروسيا مونشنجلادباخ
الساعة:  4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.


فيردر بريمن ضد يونيون برلين
الساعة:  4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: تطبيق TOD


هولشتاين كيل ضد أوجسبورج
الساعة:  4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: تطبيق TOD


باير ليفركوزن ضد فرايبورج
الساعة:  7.30مساء بتوقيت مصر، 8.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 5


موعد مباريات الدوري المصري 


غزل المحلة ضد الاتحاد
الساعة:  5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: اون تايم سبورت 2


الإسماعيلي ضد بيراميدز
الساعة:  8 مساء بتوقيت مصر، 9 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: اون تايم سبورت 2

 

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