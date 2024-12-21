بعد عزمه الترشح للرئاسة، جمال سليمان يتحدث اليوم عن أحداث سوريا في نقابة الصحفيين

تستضيف لجنة الشؤون العربية والخارجية، بنقابة الصحفيين برئاسة، حسين الزناتي، اليوم السبت، الفنان السوري جمال سليمان عضو هيئة التفاوض السورية في ندوة بعنوان «الفن والعروبة وأحداث سوريا».

جمال سليمان في ضيافة نقابة الصحفيين

وأشار الكاتب الصحفي حسين الزناتي وكيل النقابة، رئيس لجنة الشئون العربية، إلى أنه سيتم تكريم الفنان الكبير جمال سليمان، ومنحه درع النقابة تقديرًا لمسيرته الفنية الثرية، وحرصه الدائم على ترسيخ قيم العروبة من خلال أعماله المختلفة.



وأعرب الزناتي عن سعادته الكبيرة باستضافة سليمان وتكريمه، مشيرًا إلى احترامه لدور القوى الناعمة في النهوض بالأمة وتحريك الرأي العام بالشكل الأمثل.

الأحداث في سوريا

وتابع الزناتي: «الندوة تأتي في وقت مهم للغاية، عقب الأحداث المتلاحقة التي مرت بها سوريا والمنطقة بأكملها، ووجود النجم جمال سليمان، وحديثه للناس مباشرة سيحقق مكاسب كبيرة وسيقطع الطريق أمام مروجي الشائعات ومحدثي الفتنة».

وأوضح الزناتى أن الكاتب الصحفي محمود بكري المتخصص في الصحافة الفنية، هو من قام بالإعداد للقاء بالتعاون مع لجنة الشئون العربية.

وكان الفنان جمال سليمان، عضو هيئة التفاوض السورية قال: "نحتاج إلى هيئة حكم انتقالية حتى صياغة الدستور وإجراء انتخابات في سوريا.

وأضاف خلال تصريحات بقناة “العربية”: سعداء بإنجازات هيئة العمليات العسكرية لكن يجب أن تحكم سوريا سلطة منتخبة في النهاية.

وتابع جمال سليمان: البلاد تحتاج إلى حكومة معترف بها دوليا، وسنعلن عن عقد مؤتمر وطني في قلب دمشق تحت رعاية الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

واختتم الفنان جمال سليمان تصريحاته، مؤكدًا: لست خائنا ولا عميلا ومستعد لطي صفحة الماضي ونسيانه، وقد أترشح للرئاسة في سوريا وهذا حق للجميع ومن الصعب أن أقوم بتمثيل دور بشار الأسد.

يذكر أن لجنة الشئون العربية والدولية بالنقابة كانت قد استضافت الأربعاء الماضي، السفير الصيني بمصر لياو ليتشيانج، والذي شدد على العلاقات التاريخية بين القاهرة وبكين، وسعي البلدين لتحقيق السلام الشامل في المنطقة والعالم أجمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.