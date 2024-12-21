صقيع وأمطار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم أول أيام الشتاء رسميا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس اليوم السبت، أول أيام الشتاء رسميًّا، مؤكدة أن اليوم يشهد طقسًا شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع، يصاحبه أمطار على بعض المناطق.

حالة الطقس اليوم السبت

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في بيان يسود اليوم طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء شديد البرودة يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

خريطة سقوط الأمطار اليوم

وأشارت إلى أن طقس اليوم يشهد أيضًا سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

كما تتكون شبورة مائية على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضرب إلى معتدل وارتفاع الموج ( 1.5: 2.5 متر) اتجاه الرياح جنوبية غربية، بينما حالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج ( 1.5: 2.25 متر) واتجاه الرياح شمالية شرقية وشمالية غربية.

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

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