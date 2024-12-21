السبت 21 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

في خطبة ثورية بساحة الأمويين، مكسيم خليل يكشف دور كندة علوش وأصالة في إسقاط الأسد (فيديو)

احتفالات في ساحة
احتفالات في ساحة الأمويين بدمشق، فيتو

من ساحة الأمويين في قلب دمشق، شارك الفنان السوري مكسيم خليل فرح آلاف السوريين الذين احتشدوا، أمس الجمعة، من أجل الاحتفال للأسبوع الثاني على التوالي بسقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

فبعد غياب طال سنوات عن بلاده، إثر دعمه للمعارضة، أطل "الجنرال" محمولًا على الأكتاف في تلك الساحة، فرحًا بتحقق الحلم، كما وصفه.

وفي كلمة مؤثرة وجهها إلى الحشود، قال الممثل السوري الشهير: "هذا الحلم ما كان يمكن أن يتحقق لولا أصوات حرة مثل يارا صبري وسوسن أرشيد وكندة علوش وأصالة وغيرهم"، في إشارة إلى الممثلين والمطربين الذين دعموا "الثورة" منذ انطلاقها في العام 2011، واضطروا إثر مواقفهم السياسية، وخوفًا من الملاحقات الأمنية إلى الخروج من البلاد.

 

كما عانوا كثيرًا من حملات تخوين من قبل مؤيدي الأسد لسنوات، حتى إن بعضهم أكد أنه تعرض لتهديدات أيضًا وصلت هواتفهم أو عبر مواقع التواصل.

وكان النجم الشهير، الذي غادر سوريا مع زوجته سوسن أرشيد عقب احتجاجات العام 2011، وصل الخميس إلى دمشق، في زيارة هي الأولى له منذ 12 عامًا، بعد غياب قسري عن وطنه منعه حتى من المشاركة في دفن والدته عام 2021.

وزار بطل مسلسل "ابتسم أيها الجنرال" سجن صيدنايا سيئ الصيت، معربًا عن صدمته من هول المآسي والجرائم التي طفت من تلك الزنازين.

كما وجه تحية فرح إلى كامل الشعب السوري، مؤكدا أن هذا النصر للجميع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ساحة الأمويين الفنان السوري مكسيم خليل سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد يارا صبري كندة علوش اصالة
ads

الأكثر قراءة

بعد قرار المهن السينمائية، عائلة المخرج عمر زهران توجه رسالة عاجلة إلى مرتضى منصور

بعد إعلان جنسية المنفذ، السعودية تصدر بيانا بشأن حادث الدهس المروع في ألمانيا

تصل إلى 51.5 جنيه، قفزة مزلزلة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

نجمة داود الحمراء: ارتفاع ضحايا الهجوم الصاروخي الحوثي على تل أبيب إلى 37 شخصا (فيديو)

في خطبة ثورية بساحة الأمويين، مكسيم خليل يكشف دور كندة علوش وأصالة في إسقاط الأسد (فيديو)

لمدة 25 دقيقة، لحظة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون في الفيوم

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، البرتقال بـ 6.5 جنيها وهذا ماوصلت إليه الجوافة والرمان

أقصر نهار وأطول ليل في السنة، تعامد الشمس على معابد الكرنك بـ الأقصر (فيديو)

منوعات

المزيد

ما بين التأكيد والنفي، قصة بيع شركة تجسس إسرائيلية لمستثمرين أمريكيين

لحظة القبض على منفذ هجوم الدهس في ألمانيا (فيديو)

لأول مرة، اكتشاف نجم مزدوج بالقرب من الثقب الأسود بمركز مجرة ​​درب التبانة

إعصار تشيدو يتسبب في أضرار كارثية في مايوت الفرنسية

المزيد

خدمات

المزيد

صقيع وأمطار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم أول أيام الشتاء رسميا

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة 20 ديسمبر

المزيد

انفوجراف

الإمارات تتصدر..القيمة التسويقية للمنتخبات المشاركة بخليجي 26 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 21 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 21 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 21 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية