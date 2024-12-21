كما وجدنا أبناءنا يفعلون، حكاية طفل أبهر الصعيد في اصطياد الصقور والذئاب بـ"نبلة وشرك الحديدي" (فيديو)

في إحدى قرى مركز قوص جنوب محافظة قنا، طفل يبلغ من العمر 12 عامًا تقريبًا، يهوى صيد الطيور المهاجرة والذئاب وغيرها من الحيوانات المفترسة، واستيقظ على قرية الخرانقة صباحًا على خبر اصطياد طير جارج يسمى بالشيطان الجارح أو الشيطان أو صقر الشادوف أو الحدأة ذات الجناح الأسود وهو من الأنواع النادرة الموجودة في بعض البلدان العربية.

طفل أبهر الصعيد في اصطاد الصقور والذئاب بـنبلة وشرك الحديدي (3) طفل أبهر الصعيد في اصطاد الصقور والذئاب بـنبلة وشرك الحديدي (4) طفل أبهر الصعيد في اصطاد الصقور والذئاب بـنبلة وشرك الحديدي (5) طفل أبهر الصعيد في اصطاد الصقور والذئاب بـنبلة وشرك الحديدي (6) طفل أبهر الصعيد في اصطاد الصقور والذئاب بـنبلة وشرك الحديدي (7) طفل أبهر الصعيد في اصطاد الصقور والذئاب بـنبلة وشرك الحديدي (8) طفل أبهر الصعيد في اصطاد الصقور والذئاب بـنبلة وشرك الحديدي (9)

“فيتو زارت القرية للقاء الطفل الماهر ومعرفة طريقة صيد الصقور والنسور والذئاب من خلال ”نبلة".

"لن أعيش العيش بدون جلباب أبى".. بتلك الكلمات بدأ الطفل محمد جابر، ابن الثانية عشر من العمر والذي يعيش بقرية الخرانقة مع أسرته وتعلم الصيد مع والده الذي كان يذهب إلى البراري والزراعات للصيد حديثه مع “فيتو” وقال: "تعلمت الصيد من والدي، قمت بعمل "نبلة" خاصة بي صنعتها بنفسي للصيد وكنت دائم الصيد للطيور والعصافير والطيور الجارحة مثل البوم والصقور والنسور وغيرها بالإضافة الي مصيدة الذئاب التي حصلت عليها من والدي".

وأضاف: "الطبيعة في الصيد غنية بالطيور الغريبة وكنت أصطاد ولا أعرف ما اصطاده خاصة أنني خرجت مع والدي وعمري 8 سنوات للصيد وكنت لا أعرف النوع الذي أقوم باصطياده لكن للأسف يتم دفع مبالغ هزيلة لشرائها".

صيد الصقر ذي العيون الحمراء

كما روى عم “محمد” قصة نجل شقيقه في الصيد وقال: "القرية كلها استيقظت على خبر الصقر ذات العيون الحمراء الذي اصطاده محمد بدون سابق انذار ومحمد صائد ماهر وأصغر صياد تقريبًا في بر مصر خاصة في الصعيد، وهذا الصقر ذو العيون الحمراء من الأنواع النادرة في مصر وبالبحث عنه وجدنا أن فصيلته تنتشر في بعض البلدان العربية والإسلامية مثل سوريا والعراق وتركيا هما الموطن الأصلي لهذا الصقر الشيطاني كما يطلق عليه بسبب لون عينه الحمراء وهو يتغذى علي اللحوم والعصافير وغيرها".

مناشدة لإنقاذ الفصيلة النادرة

وناشد عم "محمد" بضرورة إيجاد علاج لهذا الصقر النادر وتسلميه إلى المختصين لعلاجه حتي لا يتعرض للإيذاء بسبب إصابته في أحد جناحيه.

ويعد صقر الحدأة black winged kite Caeruleus elanus الحدأة ذات الجناح الأسود صقر الشادوف أو الحدأة ذات الجناح الأسود هو طائر مستوطن في بر مصر وهو صقر صغير الحجم يتبع عائلة الصقور واسمه العلمي Caeruleus elanus يغلب عليه اللون الرمادي والأبيض مع لون أسود في منطقة الأكتاف ويتميز بالعيون الحمراء كأنها العقيق وهو طائر جارح.

نبلة الصيد الأصيلة

وشرح "محمد" طريقة الصيد التي يقوم بها من خلال النبلة المصنوعة من قوس حديدي ملفوف بالبوليستر ومعقد من خلال عقد من “أستك أصفر” بكل عقدة بها 5 طبقات من الاستيك، وقال:" أقوم بعقد الأستيك" بشكل جيد ومحكم حتي لا ينفك أي عقده منها، حتي تتم عملية الصيد بشكل آمن علي".

طفل أبهر الصعيد في اصطاد الصقور والذئاب بـنبلة وشرك الحديدي (10) طفل أبهر الصعيد في اصطاد الصقور والذئاب بـنبلة وشرك الحديدي (11) طفل أبهر الصعيد في اصطاد الصقور والذئاب بـنبلة وشرك الحديدي (12) طفل أبهر الصعيد في اصطاد الصقور والذئاب بـنبلة وشرك الحديدي (13) طفل أبهر الصعيد في اصطاد الصقور والذئاب بـنبلة وشرك الحديدي (14) طفل أبهر الصعيد في اصطاد الصقور والذئاب بـنبلة وشرك الحديدي (1)

وأوضح أنه اصطاد أنواع من الصقور الثمينة ومنها صقرا شاهين والشيطان ذو العيون الحمراء التي تتميز بالحدة في النظر وذات مخالب عميقة تصيب الإنسان بالإيذاء.

صيد الذئاب

وأكد "محمد" أنه يقوم بصيد الذئاب عن طريق ما يسمى بـ"الشرك الحديدي" حيث يقوم بحفر حديدية متصل بالشرك تدق في الأرض بعمق حتي يتم وضع طعم للذئب فيدخل فيه ويتم قنصة وأغلب الاحيان يصاب الذئب أثناء الصيد بسبب المغلق الحديد الذي يقبض علي قدمه.

وأشار الي أن أول صيد قام به وهو في عمر الـ 7 سنوات “البوم” وهي أحد الرموز الفرعونية القديمة قائلا:" كنت وقتها سعيد أنني استطعت الصيد وتمكنت من ادواتي بشكل جيد ومنذ هذا الوقت أصبحت صياد ماهر وسوف أكمل في طريقي لكنني أتمني أن أستطيع التربية والتحنيط فأنني ابيعهم أو أتركهم لعدم معرفتي بالكثير منهم وانواعهم".

واختتم “محمد” حديثه قائلا:" النبله في جيبي لا تفارقني ابداد وأذهب بها الي أي مكان ولا تفارقني ابدا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.