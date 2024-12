أخبار الفن اليوم، شيرين بـ لوك الأميرات على المسرح، إليسا تطرب الجمهور السعودي بـ"عايشالك"، تطوارات الحالة الصحية لنبيل الحلفاوي

شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم:

رفع حفل شيرين عبد الوهاب ، شعار كامل العدد بعد أن شغل الحضور الجماهيري كامل طاقة مسرح الحفل الاستيعابية.

وظهرت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل بفستنان أنيق كـ الأميرات وسط تفاعل من جمهورها وتعليقات الإطراء والثناء على إطلالتها وتألقت شيرين بـ غناء “أنا لا جيا أقولك”.

وردد الحضور في حفل شيرين عبد الوهاب بدبي: “يلا يا شيري الوقت جري وذلك قبل صعودها إلي مسرح الحفل”.

تصدر الفنان نبيل الحلفاوي ، مؤشر محرك البحث جوجل، وأصبح حديث مواقع السوشيال ميديا، عقب تعرضه لوعكة صحية شديدة تسببت في دخوله غرفة العناية المركزة الأمر الذي أثار قلق الجمهور.

تواصلت "فيتو" مع المخرج خالد الحلفاوي، نجل الفنان نبيل الحلفاوي، للاطمئنان على صحته وطمأنة جمهور ومحبو الفنان القدير.

وكشف نجل الحلفاوي أن حالة والده الصحية الآن مستقرة، وهو يخضع للملاحظة داخل غرفة العناية المركزة، مطالبا محبي وجمهور الفنان نبيل الحلفاوي بالدعاء له حتى يتعافى من وعكته الصحية.

تصدر اسم الفنان علاء قوقة، محركات البحث، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد احتفاله بزواجه من فتاة من خارج الوسط الفني، في حفل عائلي بسيط بين الأهل والأصدقاء.

ونشر علاء قوقة صورة برفقة زوجته على حسابه الشخصي عبر موقع “فيس بوك” وعلق قائلا:" اليوم ونحن نبدأ رحلتنا معا أدعو الله أن يجعل حياتنا مليئة بالحب السعادة والرضا".

علن الفنان شريف إدريس، وفاة عمر بدر الدين، شقيق المؤلف الراحل شريف بدر الدين الذي رحل عن عالمنا في شهر يوليو الماضي.

وكتب شريف إدريس من خلال “فيس بوك”: “لا إله إلا الله دي صورة للمؤلف شريف بدر الدين اللي توفي حزنا على وفاة زوجته ودي صورة مع زوجته وبناته ووالدته وأخوه عمر بدر الدين”.

وتابع: “النهارده عمر أخوه توفي، إنا لله وإنا إليه راجعون

مازح المنتج، أنس نصري، شقيق النجمة السورية أصالة، متابعيه على السوشيال ميديا وأعلن اعتزامه الترشح لرئاسة سوريا وذلك بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وقال “أنس”: "بناءً على طلب الجماهير العريضه ( أمي ومرتي ) الله يخليلي ياهم قالولي لازم أعمل شي، وبعد تفكير عميق دام ( ٣ دقايق ) قررت آخد الخطوة المنتظرة".

وأضاف أنس نصري من خلال “إنستجرام”: "مرشحكم القادم لرئاسة الجمهورية العربية السورية. أنا وعدي لكم بسيط ، ما في أكتر من ساعتين كهربا باليوم.. مشان نحافظ على أصالة الظلام السوري الأزمات؟ مش هنحلها… هنصير نغني عليها".

انطلق، منذ قليل، اليوم الجمعة، حفل النجمة شيرين عبد الوهاب ، في دبي تحت شعار كامل العدد.

وقدمت شيرين عبد الوهاب خلال حفلها بدبي عددا كبيرا من أغانيها الحزينة والتي تفاعل معها الجمهور، بالإضافة إلى أنها أدت أغنيتي منك لله والكدابين بأداء مؤثر وسط تفاعل الحضور.

تألقت الفنانة اللبنانية إليسا خلال حفلها المقام حاليا في العاصمة السعودية الرياض.

وشدت إليسا بباقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة مثل: عايشة لك أحلى سنين، وهغني كمان وكمان، وبتمايل على البيت، وغيرها من أشهر أغنيات ملكة الإحساس والتي تفاعل معها الجمهور بحرارة.

احتفلت المطربة اللبنانية ماجدة الرومي بعيد ميلادها الـ 68.

ونشر حساب ماجدة الرومي عبر موقع التدوينات القصيرة "إكس" صورة لها أمام تورتة عيد الميلاد، وتفاعل معها عدد من جمهورها بالتعليقات الإيجابية.

روت الفنانة والإعلامية اللبنانية كاتيا كعدي ذكرياتها مع أول مسلسل لها “امرأة من ضياع” مع الكاتب شكري أنيس فخوري وسبب ظهورها بدور “امرأة مثلية”.

وقالت “كاتيا”: شكري أنيس فخوري تعاونت معه للمرة الأولى في مسلسل أمرأة من ضياع وهذه التجربة كانت استثنائية تظرا لجراءة الدور، وكنت شرطية مجبورة أن أظهر بشخصية “المثلية” حتى أتمكن من القبض على عصاة والموضوع كان حساسا ولكنه لم يكن بشكل مباشر، وحققت نجاحا كبيرا.

تحدث الفنان الإيطالي ريكاردو سكامارشيو، عن تجربته مع العالمي جوني ديب في فيلم modi three days on the wing of madess

وقال الفنان الفنان الإيطالي ريكاردو سكامارشيو خلال لقائه مع “arab wood”:" جوني ديب شخص مميز بشكل كبير وبالنسبة لدوري، لم كنت قد رتبت أفكاري لتجسيد هذه الشخصية، لكن العمل مع جوني والتحدث معه قبل أنطلاق التصوير وجدنا الشخصية معا وهذا كان رائعا

