حقيقة سرقة وتسريب أغاني ماجدة الرومي الجديدة (خاص)

أثار عوض الرومي شقيق الفنانة ماجدة الرومي ومدير أعمالها، تساؤلات الجمهور خلال الساعات القليلة الماضية، عقب تلميحه بسرقة وتسريب 3 أغان جديدة، وظن الجمهور أنها أغنيات “ماجدة”.

أغاني ماجدة الرومي الجديدة

وتواصلت “ڤيتو” مع عوض الروبي شقيق ماجدة الرومي، وقال في تصريح خاص لفيتو: إن أغاني شقيقته ماجدة الجديدة لم يتم تسريبها أي سرقتها، مشيرا إلى أنه يقصد شخص أخر.

ومن ناحية أخرى، كانت قد أحيت ماجدة الرومي واحدة من أقوى حفلاتها الغنائية ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية..

وأعربت الفنانة ماجدة الرومي عن سعادتها الكبيرة بحفلها في مصر ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية.

حفل ماجدة الرومي في مهرجان العلمين الجديدة

وقالت ماجدة الرومي: “مصر اللي برتاح في حضنها وكل شيء فيها بيضحك لنا فرحانة أنا بسماها وهواها وأرضها وأهلها وبفنها وكل شيء حلو فيها وسعيدة إني بقدم هذه الحفلة”.

وبدأت ماجدة الرومي حفلها بالعلمين الجديدة بـ أغنية عم يسألوني عليك وسط تفاعل كبير من الحضور على المسرح.

وتألقت ماجدة الرومي خلال الحفلة بإطلالة جذابة حيث ارتدت فستانًا أبيض طويلًا لامعًا.