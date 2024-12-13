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ثقافة وفنون

تجهيزات كبيرة لحفل شيرين في دبي قبل صعودها على المسرح (صور)

مسرح حفل شيرين عبد
مسرح حفل شيرين عبد الوهاب، فيتو

تحيي الفنانة شيرين عبد الوهاب ، الليلة، حفلا غنائيا كبيرا في دبي، وذلك بعد آخر حفلاتها في الكويت.

حفل شيرين عبد الوهاب في دبي 

وتواصل الشركة المنظمة لحفل شيرين عبد الوهاب في دبي العمل على التجهيزات الأخيرة قبل صعود المطربة إلى المسرح. 

وبدأ عدد كبير من الجمهور التوافد على حفل شيرين عبد الوهاب، والذين أعربوا عن سعادتهم الكبيرة بهذا الحفل، قائلين: “بنحبك شيرين ومتحمسين كتير”.

وتقدم شيرين خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغاني ألبومها الأخير.

 

شيرين عبد الوهاب

ويعتبر هذا الحفل هو الأول لشيرين عبد الوهاب بعد أزمتها مع نقابة المهن الموسيقية وتحويلها للتحقيق بسبب الراحل محمد رحيم.

كانت شيرين قد أثارت الجدل؛ على خلفية زلة لسان غير مقصودة في سياق رثائها للملحن الراحل محمد رحيم، ما دفع نقابة الموسيقيين إلى إحالتها للتحقيق، وهو الأمر الذي أغضب المطربة

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حفل شيرين عبد الوهاب حفل شيرين عبد الوهاب في دبي الفنانة شيرين عبد الوهاب دبي

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