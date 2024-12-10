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ثقافة وفنون

مليون مشاهدة لأغنية إليسا الجديدة "حبك مثل بيروت" على يوتيوب في 5 أيام

إليسا، فيتو
إليسا، فيتو

تجاوزت أغنية “حبك مثل بيروت” للفنانة اللبنانية إليسا حاجز المليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب بعد مرور 5 أيام فقط على طرحها.

وحققت الأغنية نحو مليون و50 ألف مشاهدة حتى الآن عبر يوتيوب، وهي أغنية وطنية طرحتها إليسا لتعبر من خلالها عن معنى حب الوطن في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها لبنان حاليا.

وكانت  إليسا قد علقت حفلاتها الغنائية لفترة بسبب الأوضاع التي تمر بها بلدها لبنان، لكنها عادت واستأنفت نشاطها مؤخرا.

حفل رامي صبري وإليسا في السعودية

وفي وقت سابق، أحيت إليسا واحدة من أقوى حفلاتها الغنائية في المملكة العربية السعودية وشاركها الحفل الفنان رامي صبري.

وقدمت إليسا خلال حفلها بالسعودية عددًا كبيرًا من أغانيها الشهيرة ومنهم كرمالك وبتمون، كما أنها تألقت في غناء أغنية يا سهر الليالي ورقص معها الجمهور.

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إليسا الفنانة اللبنانية إليسا بيروت لبنان

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