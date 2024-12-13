شقيق أصالة مازحًا: انتخبوني رئيسًا لسوريا وأعدكم بساعتين كهرباء في اليوم

مازح المنتج، أنس نصري، شقيق النجمة السورية أصالة، متابعيه على السوشيال ميديا وأعلن اعتزامه الترشح لرئاسة سوريا وذلك بعد سقوط نظام بشار الأسد.

شقيق أصالة يمازح متابعيه

وقال “أنس”: "بناءً على طلب الجماهير العريضه ( أمي ومرتي ) الله يخليلي ياهم قالولي لازم أعمل شي، وبعد تفكير عميق دام ( ٣ دقايق ) قررت آخد الخطوة المنتظرة".

وأضاف أنس نصري من خلال “إنستجرام”: "مرشحكم القادم لرئاسة الجمهورية العربية السورية. أنا وعدي لكم بسيط ، ما في أكتر من ساعتين كهربا باليوم.. مشان نحافظ على أصالة الظلام السوري الأزمات؟ مش هنحلها… هنصير نغني عليها".

وتابع أنس: "وجبة لكل مواطن كسرة خبز وطموحي ليس السلطة، بل أن أكون أول رئيس يرتدي البدلة السوداء بمزاج في مجلس الشعب.. صوتوا لي إذا أردتم مستقبلا مش ضروري مشرق، المهم يكون مختلف تحيا سوريا".

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