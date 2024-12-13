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ثقافة وفنون

معلومات عن الفنان علاء قوقة بعد احتفاله بزواجه (صور)

الفنان علاء قوقة
الفنان علاء قوقة وزوجته، فيتو

تصدر اسم الفنان علاء قوقة، محركات البحث، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد احتفاله بزواجه من فتاة من خارج الوسط الفني، في حفل عائلي بسيط بين الأهل والأصدقاء.

ونشر علاء قوقة صورة برفقة زوجته على حسابه الشخصي عبر موقع “فيس بوك” وعلق قائلا:" اليوم ونحن نبدأ رحلتنا معا أدعو الله أن يجعل حياتنا مليئة بالحب السعادة والرضا".

معلومات عن الفنان علاء قوقة بعد احتفاله بزواجه 

وتفاعل عدد كبير من الجمهور علي زواج الفنان علاء قوقة،  وذلك عبر موقع “فيس بوك” ومن أبرز التعليقات التي جاءت:" والله مش مصدق بجد الف مليون مبروك يا دكتور، ربنا يجلعها فتحت خير ان شاء الله، الدكتور العريس القمر. 

 

الفنان علاء قوقة ممثل وأستاذ بقسم التمثيل والإخراج في معهد الفنون المسرحية، وأخرج كلاسكيات شكسبير، بالإضافة إلى انه شارك في عدد كبير من المسلسلات المهمة، وبدأ مسيرته في عام 1992 بمشاركته في مسلسل مازال النيل يجري. 

وشارك الفنان علاء قوقة في مسلسل سجن النسا وحق ميت وفوق السحاب، ومسلسل الحشاشين مع كريم عبد العزيز، والذي عرض في رمضان الماضي.

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معلومات عن الفنان علاء قوقة بعد احتفاله بزواجه علاء قوقة الفنان علاء قوقة

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