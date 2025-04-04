مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها الهلال ضد النصر في ديربي الرياض

مواعيد مباريات اليوم، تشهد الملاعب العربية والأوروبية مباريات مثيرة اليوم الجمعة يأتي على رأسها ديربي الهلال والنصر في الدوري السعودي. وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي:

كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عامًا

جامبيا ضد الصومال - 4 مساء - بي إن سبورت 6 HD

تونس ضد السنغال - 7 مساء - بي إن سبورت 6 HD

أنجولا ضد كوت ديفوار - 7 مساء

جمهورية أفريقيا الوسطى ضد مالي - 10 مساء

الدوري الإسباني

رايو فاليكانو ضد إسبانيول - 9 مساء - بي إن سبورت 3 HD

الدوري الفرنسي

نيس ضد نانت - 8:45 مساء - بي إن سبورت 4 HD

الدوري الألماني

أوجسبورج ضد بايرن ميونخ - 8:30 مساء - beIN Sports HD 5.

الدوري الإيطالي

جنوي ضد أودينيزي - 8:45 مساء

الدوري السعودي

الخلود ضد التعاون - 4:30 مساء - SSC EXTRA 1 HD.

العروبة ضد الاخدود - 6:15 مساء - SSC EXTRA 2 HD

الهلال ضد النصر - 8 مساء - SSC 1 HD.

دوري نجوم قطر

أم صلال ضد الوكرة - 4 مساء

الشحانية ضد الأهلي القطري - 4 مساء

العربي ضد الغرافة - 6:15 مساء

الدوري الإماراتي

دبا الحصن ضد خورفكان - 3:50 مساء - AD Sports.

الوحدة ضد النصر الاماراتي - 6:30 مساء - AD Sports.

الدوري التركي

أضنة دمير سبور ضد قيصري سبور - 7 مساء

الدوري البرتغالي

إي في إس فوتبول ضد إستوريل - 9:15 مساء



دوري المحترفين

راية ضد الاتصالات - 3:30 مساء

أبوقير للأسمدة ضد الترسانة - 3:30 مساء

ديروط ضد المقاولون - 3:30 مساء

وادي دجلة ضد سبورتنج - 6 مساء

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