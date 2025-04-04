مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها الهلال ضد النصر في ديربي الرياض
مواعيد مباريات اليوم، تشهد الملاعب العربية والأوروبية مباريات مثيرة اليوم الجمعة يأتي على رأسها ديربي الهلال والنصر في الدوري السعودي. وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي:
كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عامًا
جامبيا ضد الصومال - 4 مساء - بي إن سبورت 6 HD
تونس ضد السنغال - 7 مساء - بي إن سبورت 6 HD
أنجولا ضد كوت ديفوار - 7 مساء
جمهورية أفريقيا الوسطى ضد مالي - 10 مساء
الدوري الإسباني
رايو فاليكانو ضد إسبانيول - 9 مساء - بي إن سبورت 3 HD
الدوري الفرنسي
نيس ضد نانت - 8:45 مساء - بي إن سبورت 4 HD
الدوري الألماني
أوجسبورج ضد بايرن ميونخ - 8:30 مساء - beIN Sports HD 5.
الدوري الإيطالي
جنوي ضد أودينيزي - 8:45 مساء
الدوري السعودي
الخلود ضد التعاون - 4:30 مساء - SSC EXTRA 1 HD.
العروبة ضد الاخدود - 6:15 مساء - SSC EXTRA 2 HD
الهلال ضد النصر - 8 مساء - SSC 1 HD.
دوري نجوم قطر
أم صلال ضد الوكرة - 4 مساء
الشحانية ضد الأهلي القطري - 4 مساء
العربي ضد الغرافة - 6:15 مساء
الدوري الإماراتي
دبا الحصن ضد خورفكان - 3:50 مساء - AD Sports.
الوحدة ضد النصر الاماراتي - 6:30 مساء - AD Sports.
الدوري التركي
أضنة دمير سبور ضد قيصري سبور - 7 مساء
الدوري البرتغالي
إي في إس فوتبول ضد إستوريل - 9:15 مساء
دوري المحترفين
راية ضد الاتصالات - 3:30 مساء
أبوقير للأسمدة ضد الترسانة - 3:30 مساء
ديروط ضد المقاولون - 3:30 مساء
وادي دجلة ضد سبورتنج - 6 مساء
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا