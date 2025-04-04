الجمعة 04 أبريل 2025
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أخبار مصر

بيان من مترو الأنفاق لكشف ما حدث في محطة روض الفرج

حريق محطة روض الفرج،
حريق محطة روض الفرج، فيتو

حرصت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو على إيضاح حقيقة حدوث حريق داخل محطة روض الفرج بالخط الثاني ووقوع إصابات، مؤكدة أن ما حدث هو تصاعد أدخنة من داخل إحدى الغرف الفنية بالمحطة نتيجة حدوث ماس كهربائي.
 

وأوضحت الشركة في بيان أنه على الفور انتقلت فرق الطوارئ والصيانة الموجودة بالمحطة، وتم سحب الأدخنة بالمحطة دون حدوث أي ضرر أو إصابات أو تأثير في حركة القطارات وإخلاء الركاب من المحطة لحين سحب جميع الأدخنة حفاظًا على سلامتهم.

وأكدت أنه تم استئناف الخدمة بالمحطة بعد 25 دقيقة والتأكد بأن جميع انظمة المترو تعمل بحالة جيدة.


وأهابت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو تحري الدقة عند نشر أي أخبار تتعلق بهذا المرفق الحيوي الهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميًّا.

 

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