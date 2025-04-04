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اقتصاد

توابع زلزال رسوم ترامب، تطور جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة بالأسواق

ترامب والذهب، فيتو
ترامب والذهب، فيتو

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه لتسجيل خامس مكسب أسبوعي على التوالي، إذ زادت المخاوف من نشوب حرب تجارية عالمية بسبب الرسوم الجمركية المضادة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الطلب على المعدن النفيس الذي عادة ما يُنظر إليه على أنه ملاذ آمن.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3109.95 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:33 بتوقيت جرينتش. فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 3129.60 دولار.


وهبط الذهب في الجلسة السابقة بأكثر من اثنين في المئة متأثرًا بعمليات بيع واسعة النطاق في السوق على خلفية الرسوم التي أعلنها ترامب على الواردات.

وجاء التراجع الحاد بعد ساعات فقط من تسجيل الذهب لذروة غير مسبوقة عند 3167.57 دولار.

وقال ترامب إنه سيفرض رسومًا جمركية أساسية بعشرة في المئة على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة ورسوما أعلى على عدد من أكبر الشركاء التجاريين للبلاد.

وهدد شركاء تجاريون للولايات المتحدة بتصعيد حرب تجارية مع واشنطن، في وقت أشعلت فيه الرسوم المخاوف من حدوث زيادات حادة في الأسعار في أكبر سوق استهلاكية في العالم.

وتترقب السوق حاليا تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة، والذي قد يوفر المزيد من المؤشرات حول المسار الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في شأن أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 31.89 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 951.95 دولار، فيما نزل البلاديوم 0.3 في المئة إلى 925.75 دولار.

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